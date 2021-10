Sehnde

Die Zahl der geflüchteten Menschen steigt wieder – nicht zuletzt seit der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan. Das bekommt auch die Stadt Sehnde zu spüren. Nach der neuen Zuweisung des Landes sollen aktuell 71 Menschen untergebracht werden.

Laut Fachdienstleiterin Karin Rohwerder bezieht sich die Quote momentan auf ein Jahr. Sie ist allerdings rund ein Drittel höher als im Jahr 2020. Die Geflüchteten kommen aus verschiedenen Ländern: Afghanistan, Syrien und dem Irak. Die große Zahl der Flüchtlinge bereitet nun Probleme, da entsprechende Unterkünfte in Sehnde fehlen. „Wir können momentan nicht alle Flüchtlinge unterbringen“, sagt Bürgermeister Olaf Kruse (SPD). Neben den 129 Asylsuchenden, die bereits in Sehnde und den Ortsteilen leben, habe die Stadt nur noch Kapazitäten für rund 30 weitere Geflüchtete.

Gemeinschaftsunterkunft ist voll belegt

Denn die Gemeinschaftsunterkunft im ehemaligen Bundessortenamt in Rethmar ist mit 47 Personen bereits voll belegt. Weitere Flüchtlinge sind aktuell in Sehnde (22), Ilten (19), Bilm (17), Evern (zwölf), Höver (fünf), Bolzum (vier) und Haimar (drei) untergebracht. Die Stadt Sehnde setzt in ihrem Flüchtlingskonzept vor allem auf die dezentrale Unterbringung von Familien in Wohnungen. Die bisherige Gemeinschaftsunterkunft im Hotel zur Linde in Höver wurde deshalb Anfang 2019 aufgelöst. Das Gebäude wurde anschließend saniert und wird nun wieder in seiner ursprünglichen Funktion als Hotel betrieben.

„Wir benötigen dringend weiteren Wohnraum für Flüchtlinge“, betont Rohwerder. Laut der Fachdienstleiterin ist die Stadt aktuell massiv auf Wohnungssuche und will weitere Immobilen für die Geflüchteten anmieten. Unter den aktuellen Bedingungen sei es jedoch schwierig, überhaupt bezahlbaren Wohnraum zu finden, räumt sie ein.

Bei Anfragen von Flüchtlingen legen viele auf

Das bekommt auch der Flüchtlingshilfeverein in Sehnde zu spüren. Die Ehrenamtlichen unterstützen die Neuankömmlinge, die bereits das Asylverfahren durchlaufen haben und einen Aufenthaltsstatus besitzen, bei der Integration. „Die Wohnungssuche ist da schon sehr schwierig“, sagt Günter Pöser, stellvertretender Vorsitzender des Flüchtlingshilfevereins. Bei einer Wohnungssuche würden durchschnittlich 30 bis 40 Vermieter kontaktiert. „Viele Leute legen einfach auf, wenn sie hören, dass es sich um Flüchtlinge handelt“, schildert Pöser seine Erfahrungen.

Bürgermeister Kruse lässt für Sehnde aktuell alle Möglichkeiten für die Unterbringung von Flüchtlingen prüfen. Auf die städtische Wohnung im Sportheim in Höver, die 2015 noch zur Verfügung stand, will er aber nicht mehr zurückgreifen. „Diese Wohnung ist für die Unterbringung von Geflüchteten nicht mehr geeignet“, so der Bürgermeister. Grund dafür sei unter anderem der schlechte bauliche Zustand.

Weitere Gemeinschaftsunterkünfte?

Kruse hat schon einen Plan B, falls sich das Wohnungsproblem für die Flüchtlinge nicht lösen lässt. „Wenn alle Stricke reißen, müssen wir sehen, ob noch weitere Gemeinschaftsunterkünfte nötig sind.“ Sein größtes Ziel sei es aber, zu vermeiden, dass dafür etwa städtische Immobilien wie Turnhallen umfunktioniert werden müssen.

Wer Wohnraum zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei Fachdienstleiterin Karin Rohwerder unter Telefon (05138) 707228 sowie per E-Mail an karin.rohwerder@sehnde.de oder bei der Flüchtlingshilfe Sehnde unter der Rufnummer (05138) 4808995 sowie (0160) 3296499 melden.

