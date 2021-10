Stadtfeuerwehr Sehnde bildet 38 Truppmänner und Frauen aus

Sehnde

Die Stadtfeuerwehr Sehnde kann sich über viel Nachwuchs freuen. „In diesem Jahr kann ein ganzer Schwung aus den Jugendfeuerwehren in die aktiven Feuerwehren übernommen werden“, sagt Pressesprecher Tim Herrmann. 14 Feuerwehrfrauen und 24 Feuerwehrmänner und damit ungewöhnlich viele haben die Ausbildung zur Truppkraft – Grundlage für den Einstieg bei der Feuerwehr – erfolgreich abgeschlossen.

Die Stadtfeuerwehr freue sich über den „überdurchschnittlich großen Lehrgang“, sagt Herrmann. Doch das sei für alle Beteiligten nicht einfach gewesen, denn wegen der Corona-Pandemie müsse sich die Feuerwehr an verschärfte Dienstvorschriften halten. Auch für die Einsatzkräfte gälten die Abstands- und Hygieneregeln – so müssten etwa die Gruppen der einzelnen Ortsfeuerwehren wegen des Infektionsschutzes unter sich bleiben.

Werbung bei Neubürgern fruchtet

Das habe Auswirkungen auf die Lehrgänge seit Beginn der Corona-Pandemie, sagt Herrmann. „Normalerweise sind die Gruppen der Ortsfeuerwehren gemischt.“ Auch auf die große Abschlussveranstaltung nach der bestandenen Prüfung mussten die 34 Teilnehmenden verzichten. Ebenfalls besonders an diesem Lehrgang seien die sieben Quereinsteiger, die an dem Lehrgang teilnahmen. Normalerweise seien pro Lehrgang höchstens drei bis vier Quereinsteiger dabei. Aber die Mitglieder hätten bei Neubürgerinnen und Bürgern „gut Werbung gemacht“. „Und durch die Pandemie ist vielleicht bei dem ein oder anderen das Interesse an der Feuerwehr entstanden“, sagt Herrmann.

In der praktischen Prüfung mussten die Teilnehmer Aufgaben lösen und unter anderem einen Löschangriff aufbauen. Quelle: Stadtfeuerwehr Sehnde

Der Großteil der Teilnehmenden seien Nachwuchskräfte der Jugendfeuerwehren gewesen, die nun in die aktive Feuerwehr einsteigen möchten. Am Prüfungstag mussten sie ihr erlerntes Wissen unter Beweis stellen und beispielsweise bei einer praktischen Prüfung eine Steckleiter aufstellen, Wasser aus einem offenen Gewässer entnehmen und einen Löschangriff aufbauen.

„Es ist nie zu spät für Feuerwehr“

In der Theorie ging es unter anderem um Rechtsgrundlagen, den Vorgang bei Verbrennungen und die Löschwirkung von Löschmitteln. Die Ausbilder Michael Schulz und Jannik Freitag sowie die Prüfer seien erfreut über die gute Leistung der Teilnehmer gewesen, sagt Herrmann: „Der Lehrgang hat wieder einmal gezeigt, dass es nie zu spät ist, bei der Feuerwehr mitzumachen.“

