Soll die heftig kritisierte Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) in Sehnde abgeschafft oder grundsätzlich neugefasst werden? Das hatte die CDU/FDP-Gruppe im Rat im Mai gefordert, um Bürger zu entlasten. Die SPD wirft der Gruppe nun vor, lediglich politisches Kapital daraus zu schlagen, weil entsprechende Prüfungen für eine Gegenfinanzierung in der Verwaltung bereits liefen. Endgültig entscheiden muss dies die Politik bei den Haushaltsberatungen Ende des Jahres. Doch es gibt bereits einen ersten Hinweis, in welche Richtung es gehen könnte. Der Finanzausschuss hat sich jetzt gegen eine Abschaffung ausgesprochen und auch die sogenannten wiederkehrenden Beiträge verworfen, weil diese rechtlich noch unsicher sind. Doch sollen künftig Ratenzahlungen möglich sein.

1 Million Euro noch nicht abgerechnet

„Ich kann mir eine Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung wegen des Haushaltsdefizits, das sich wegen der Corona-Krise noch verschärfen wird, nicht vorstellen“, sagt die Ausschussvorsitzende Heike Benecke ( CDU). Derzeit sind mehr als eine Million Euro an Straßenausbaubeiträgen von Bürgern noch nicht abgerechnet worden, weil die Verwaltung diese vor dem Hintergrund einer möglichen Neuordnung zurückgestellt hat. Grundsätzlich will sich die Stadt an dem neuen niedersächsischen Kommunalen Abgabengesetz orientieren, dass Grundstückseigentümer bei der Grunderneuerung von Straßen entlasten soll.

Andererseits seien die Beiträge für die meisten Sehnder nicht so hoch, wie dies oft öffentlich diskutiert werde, sagt Benecke. 60 Prozent bewegten sich zwischen 5000 und 10.000 Euro, wie die Abrechnungen der Jahre 2011 bis 2017 belegten. Dies würde niemanden in Existenznot stürzen. Zudem habe man viele Straßen mithilfe der Förderung aus der Dorferneuerung wie in Ilten und Bilm für die Anlieger deutlich günstiger gestalten können.

Bürger nicht an Altlasten beteiligt

Die Stadt will dem Rat als Entscheidungsgrundlage zudem noch Daten liefern, etwa ein Kataster, aus dem die Bürger eindeutig erkennen können, welcher Straßenkategorie ihr Grundstück zugeordnet ist. Bei reinen Wohnstraßen können 75 Prozent der Kosten auf die Bürger umgelegt werden, für Durchgangsstraßen werden dagegen 20 bis 30 Prozent von den Anwohnern erhoben. Die Stadt Lehrte hat bereits beschlossen, diesen sogenannten Umlageschlüssel um 5 Prozent zu senken, ob Sehnde folgt, steht noch nicht fest. Sicher ist dagegen schon jetzt, dass Anlieger nicht an der Entsorgung von Altlasten bei Straßenausbauten beteiligt werden. „Das wäre auch unfair“, urteilt Benecke.

Die Grunderneuerung der Straße Am Nordende in Ilten wird für die Anlieger günstiger, weil die Stadt dafür Mittel aus der Dorferneuerung eingeworben hat. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Aber auch Steuererhöhungen zur Gegenfinanzierung werden geprüft. Dies ist auch dringend nötig, denn das Haushaltsdefizit bewegt sich in den nächsten fünf Jahren jeweils zwischen 5,5 und 2,5 Millionen Euro, dazu kommen Kredite von noch mal 35 Millionen Euro – für Sehnde ein Rekordstand. Doch wenn zum Beispiel die Grundsteuer erhöht werde, würde sich andererseits der Anteil der Stadt an der Regionsumlage erhöhen, und es gäbe auch weniger Mittel aus dem Finanzausgleich des Landes.

Zudem möchte die Stadt die „rückwirkende Wirksamkeit“ möglichst weit in die Vergangenheit legen, da in den vergangenen Jahren viele Straßen beitragsfähig fertiggestellt worden sind. Sollten diese aufgrund der derzeit ausgesetzten Strabs nicht abgerechnet werden, neuere aber schon, könnten sich Anlieger ungerecht behandelt fühlen.

Ratenzahlungen sind möglich – mit Zinsen

Zur Entlastung der Bürger gehört etwa die sogenannte Verrentung. Dabei können Bürger ihre fälligen Beiträge auf bis zu 20 Jahre strecken – allerdings müssen sie dafür Zinsen zahlen. „Eckgrundstücke und tiefe Grundstücke sollen aber günstiger berechnet werden“, sagt Benecke. Allerdings ist die Kalkulation als Einnahme für den Haushalt schwierig, da die Verwaltung nicht im Voraus weiß, wie viele Bürger von dieser Möglichkeit Gebrauch machen werden. Für die Stadt bedeutet das Mehrarbeit. „Das ist mehr Verwaltungsaufwand“, räumt Benecke ein. „Aber es ist bürgerfreundlich.“

Die SPD hat den Antrag der CDU indes als Makulatur bezeichnet. Bürgermeister Olaf Kruse, ebenfalls SPD, habe bereits beim Neujahrsempfang angekündigt, dass die Verwaltung Vorschläge zur Abschaffung der Ausbaubeiträge erarbeite. Die CDU habe aber keinen konkreten Vorschlag unterbreitet und erschwere mit ihrem Vorstoß nur einen gemeinsamen Beschluss. „Das bedauern wir sehr“, sagt der Fraktionsvorsitzende Max Digwa.

