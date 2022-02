Sehnde

Das Orkantief „Ylenia“ hat auch in Sehnde seine Spuren hinterlassen. Drei Einsätze hatten die Feuerwehrleute bis zum Donnerstagnachmittag zu bewältigen.

In Sehnde-Rethmar waren am Donnerstagmorgen zwischen Triftstrasse und Osterkamp Nadelbäume in Schräglage geraten und mussten durch die Feuerwehr abgesägt werden. „Die Bundesstraße 65 wurde daraufhin kurzzeitig gesperrt“, sagte Sehndes Feuerwehrsprecher Tim Herrmann.

Auf einem Grundstück am Bergfeld Nord drohte zudem ein Kirschbaum umzufallen. „Als die Feuerwehrleute eintrafen, lag dieser bereits im vor dem Garten“, so Herrmann. Eine Sicherung des Baumes sei dort nicht mehr nötig gewesen.

Hilfe mit der Drehleiter: An der Kita Müllingen haben sich Dachteile gelöst. Quelle: Feuerwehr Sehnde

Lose Dachteile an der Kindertagesstätte

Ein weiterer Einsatz ergab sich im Ortsteil Sehnde-Müllingen. Von der dortigen Kindertagesstätte an der Ecke Müllinger Straße/Pfarrstraße hatten sich Dachteile gelöst. Zudem waren einige Dachziegel lose. Die Feuerwehrleute aus Müllingen/Wirringen holten für die Arbeiten die Drehleiter aus Sehnde zu Hilfe. Mit deren Hilfe entfernten sie eine Abschlussleiste und lose Ziegel am Dach.

Von Patricia Oswald-Kipper