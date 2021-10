Sehnde

Das eigene Bild in einem Stickeralbum? Das wird für die Mitglieder des Sportvereins Spiel und Sport (SuS) Sehnde Realität. Der Verein hat zu seinem 100-jährigen Bestehen ein Stickeralbum mit fast allen Vereinsmitgliedern entworfen. Doch in dem Album sind nicht nur Vereinsmitglieder und Mannschaften zu sehen, sondern ist auch die mühsam recherchierte Vereinsgeschichte zu lesen. Das Heft ist ab Sonnabend, 9. Oktober, erhältlich. Zum Auftakt plant der Verein mehrere Aktionen am Edeka Jacoby, Mittelstraße 30.

„Für Kinder ist es total cool, sich selbst in so einem Heft zu sehen“, sagt Mitglied Julian Kaffka, der die Idee zu dem Album hatte. Als Kind habe er selbst bei der Fußballweltmeisterschaft 2002 Sticker von seinen Idolen gesammelt, erinnert sich Kaffka. In den vergangenen zwei Jahren setzte er sich dafür ein, dass alle Mannschaften des SuS ihre eigenen Seiten und Sticker in dem Sammelheft des Sportvereins bekommen. Bei der Umsetzung unterstützten ihn Vereinsmitglied Marvin Menge sowie Joshua Wietz von den Sehnde Devils. Die Organisation sei allerdings nicht einfach gewesen, sagt der 28-Jährige rückblickend.

Auch Vereinsgeschichte seit 1920

„Wir haben die Fotos während des Saisonwechsels gemacht“, sagt Kaffka. Teilweise sei es schwierig gewesen, von jedem aktuellen Mitglied ein Foto zu bekommen. Das große Jubiläum wollte der Verein eigentlich schon im vergangenen Jahr feiern, doch wegen der Corona-Pandemie mussten die Feierlichkeiten ausfallen, das Stickeralbum wurde aufgeschoben.

Mit einem Jahr Verspätung möchte der Verein nun das 100-jährige Bestehen nachfeiern – und deshalb erinnere auch eine Seite an die Gründung 1920 und die Geschichte bis heute. Auf den Seiten seien neben den Gründungsmitgliedern auch die ersten Mannschaften abgebildet. Außerdem gebe es eine „Legendenseite“ mit allen wichtigen verstorbenen und lebenden Persönlichkeiten des Vereins. Diese Bilder könne man allerdings nicht sammeln.

Mit der Stickeraktion möchte der Verein nicht nur sein 100-jähriges Bestehen feiern, sondern auch Spenden sammeln. Quelle: Privat

Online-Tauschbörse auf Facebook

Die Sammelaktion läuft acht Wochen lang und startet am Sonnabend, 9. Oktober, mit mehreren Aktionen am Edeka Jacoby an der Mittelstraße 30. „Von 10 bis 16 Uhr organisieren wir zum Beispiel ein Glücksrad und Torwandschießen“, sagt Kaffka. Während der Sammelaktion richtet der SuS eine Facebookgruppe als Tauschbörse ein, außerdem ist im November eine Tauschaktion geplant.

Feuerwehr war im Juli Vorreiter Die Stadtfeuerwehr Sehnde war im Juli die erste, die eine Stickersammelaktion wie jetzt der Verein Spiel und Sport (SuS) Sehnde gestartet hat. „Wir haben uns vor etwa zwei Jahren ausgetauscht, es war wichtig, dass sich die beiden Aktionen nicht überschneiden“, sagt Vereinsmitglied Julian Kaffka. Rund 340 Feuerwehrleute hatte die Feuerwehr in ihren Stickeralben abgebildet. Mit der Aktion wollten die Brandbekämpfer auf ihre Arbeit aufmerksam machen und gleichzeitig Spenden für die Sehnder Ortsfeuerwehren sammeln. Innerhalb der ersten sechs Wochen wurden rund 21.000 Sticker und 400 Stickeralben verkauft. Insgesamt lief die Aktion zehn Wochen lang.

Ein Stickeralbum und ein Päckchen Sticker kosten vier Euro, ein einzelnes Päckchen 90 Cent. Von den vier Euro gehen immer zwei Euro als Spenden an den Verein. Die Alben und Stickerpäckchen verkauft Edeka Jacoby. Dort sollen auch alle Sticker im Großformat aushängen, sodass Sammlerinnen und Sammler sehen können, welche Aufkleber ihnen noch fehlen. Auch die Baseballspielerinnen und -spieler der Devils Sehnde sind in dem Sammelheft, das von dem Start-up Stickerstars aus Berlin produziert wird.

Von Leona Passgang