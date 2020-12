Sehnde

Für die männliche D-Jugend des TVE Sehnde ist es seit Anfang November quasi Alltag, dass sie einmal wöchentlich online per Videoübertragung trainieren. Am vergangenen Freitag gab es dann sogar für alle Jugendmannschaften bis zur C-Jugend ein Onlinetraining – und das sorgte bei den 48 Teilnehmern aus einem besonderen Grund für Furore. Kurz nach Trainingsbeginn schaltete sich Recken-Spieler Ivan Martinovic von der TSV Hannover-Burgdorf dazu und trainierte bis zum Ende mit. „Wirklich ins Schwitzen kam Ivan wahrscheinlich nicht, aber für die Kinder war es auf jeden Fall eine tolle Überraschung“, sagt Trainer Marc Schemschat.

Beim Onlinetraining geben die Trainer Marc Schemschat, Jona Nicolaus und Paul Schuldig die Übungen vor und können über per Videoplattform verfolgen, ob alle Kinder die Übungen richtig mitmachen. „Wir wollten es einmal testen, um mit den Jungs in Kontakt zu bleiben“, so Schemschat. Beim ersten Training habe kein Spieler gefehlt. Und auch in den folgenden Wochen sei die Mannschaft fast immer vollständig vertreten gewesen.

Auch Senioren trainieren online

Nach den vergangenen erfolgreichen Wochen werde der Handballnachwuchs des TVE wohl weiter gemeinsam online trainieren, bis es „irgendwann wieder in die Sporthalle gehen kann“, wie Schemschat hofft. Aber auch die Seniorenmannschaften und A-Jugenden trainieren einmal in der Woche gemeinsam online. „So haben wir wenigstens weiterhin regelmäßig Kontakt zueinander“, sagt Herrenspieler Timo Gewohn. „Und tatsächlich sind diese Einheiten auch ziemlich anstrengend.“

Vor einem Jahr und damit vor Corona hatten zwei Nachwuchsspieler des TVE Sehnde sogar noch persönlich mit Recken-Star Morten Olsen, Olympiasieger und Weltmeister, in der Swiss-Life-Hall in Hannover trainieren dürfen, wo er ihnen seinen berühmten Schlagwurf gezeigt hatte. Die beiden Zehnjährigen hatten das Be­wer­bungs­cas­ting für die ex­klu­si­ve Übungsstunde neben anderen Kindern etwa aus Köln und Mönchengladbach gewonnen.

Von Oliver Kühn