Tödlicher Unfall bei Lehrte-Ahlten: Bundesstraße 65 gesperrt

Hannover

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 65 bei Lehrte-Ahlten hat am Montagmorgen ein Fußgänger tödliche Verletzungen davon getragen. Der Mann war um kurz nach 8 Uhr zwischen Ahlten und Sehne-Ilten von einem Lastwagen erfasst worden. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Die Bundesstraße 65 ist derzeit an der Unfallstelle voll gesperrt. Der Rettungshubschrauber war dort ebenfalls gelandet, musste aber unverrichteter Dinge wieder den Rückflug antreten. Beamte des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover untersuchen den Hergang des Unfalls vor Ort. Auch Experten der Unfallforschung der Medizinischen Hochschule sind vor Ort. Mehr in Kürze.

Von Tobias Morchner