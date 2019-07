Hannover/Burgdorf

Immer wieder brennt es in diesen Tagen auf den Feldern in der Region. Am Sonntagnachmittag stand zuletzt ein Mähdrescher auf einem Feld bei Langenhagen in Flammen, auch in Sehnde kam es nach einem verheerenden Großfeuer am Donnerstag am Wochenende schon wieder zu weiteren Flächenbränden. Erst am Freitag hatten es in zahlreichen Umlandkommunen und in Hannover-Anderten gebrannt. Nicht die achtlos weggeworfenene Zigarette, sondern die Landmaschinen selbst sind oftmals der Auslöser. Und die Landwirte sind nahezu machtlos, allen Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz.

Der sogenannte Graslandfeuerindex des Deutschen Wetter-Dienstes hat die zweithöchste Warnstufe erreicht – und eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht. „Umso höher die Hitze, desto größer die Brandgefahr“, sagt Rudolf Fuchs, Sprecher der Landwirtschaftskammer in Oldenburg. „Die Böden sind einfach richtig trocken.“

Die Polizei führt zu den jüngsten Bränden als Ursachen auf: „Funkenflug“, „Staubbrand nach technischem Defekt“, „Korn im Drescher erhitzt und auf das Feld gefallen“, „trockenes Heu durch Reibung entzündet“. Meist werden die Feldbrände durch Defekte an Landmaschinen ausgelöst.

„Mit mulmigen Gefühl auf dem Mähdrescher“

Wenn Florian Bethmann in diesen Tagen mit dem Mähdrescher zur Kornernte auf die extrem trockenen Getreidefelder fährt, begleitet ihn ein mulmiges Gefühl angesichts der Brandgefahr. „Ich bin mir jederzeit bewusst, dass die Maschine Feuer fangen kann.“ Bethmann weiß, wovon er spricht, denn der Landwirt aus Weferlingsen ist auch Burgdorfs Ortsbrandmeister. Nicht nur der Boden, auch das Getreide selbst sei extrem trocken. „Die Feuchtigkeit der Körner liegt nicht wie üblich zwischen 14 und 15 Prozent, sondern unter 10 Prozent“, erklärt er. Als Feuerwehrmann verfolgt er das Geschehen auf den Feldern besonders intensiv. „Allein am Sonnabend habe ich drei brennende Mähdrescher gesehen.“

Der Mähdrescher auf dem Feld bei Langenhagen brannte vollständig aus. Quelle: Michael Dankowsky (Feuerwehr Kaltenweide)

Jeden Morgen wird der Mähdrescher gründlich geputzt

„Ich habe inzwischen nicht nur einen Feuerlöscher – wie vorgeschrieben – sondern drei an Bord des Mähdreschers“, sagt Bethmann. Darüber hinaus reinige er den Mähdrescher jeden Morgen vor dem Arbeitseinsatz sehr intensiv. Dadurch will er verhindern, dass sich beispielsweise in der Maschine festsitzende Pflanzenreste und Staub, das sogenannte Kaff, entzünden. Denn wenn der Mähdrescher Stunde um Stunde läuft, werden alle Maschinenteile sehr heiß. Um mit einem Feuerlöscher etwas ausrichten zu können, muss der Fahrer das Feuer bereits erkennen, wenn es entsteht. Das ist angesichts der großen Staubentwicklung beim Dreschen jedoch kaum möglich. Wenn ein Mähdrescher brenne, könne man nur noch das Weite suchen. „Denn wir reden hier nicht nur von der Maschine selbst, sondern auch von bis zu 1000 Litern Treibstoff und rund 500 Litern Betriebsölen“, verdeutlicht der Ortsbrandmeister die brenzlige Situation.

Zur Galerie Am Mähdrescher gibt es zahlreiche Stellen, an denen sich ein Feuer entzünden kann.

„Getreidekörner fliegen fünf bis zehn Meter weit“

„Landwirte können Vorsorge treffen, verhindern können sie Feldbrände angesichts dieser Trockenheit aber nicht“, sagt Hannovers Landvolk-Chef Volker Hahn. Die Bauern würden täglich zwei, drei Stunden ihre Landmaschinen reinigen und schmieren. „Aber selbst das, was morgens in Ordnung ist, kann mittags kaputt sein, etwa wenn ein Kabel durchgescheuert ist oder ein Kugellager heiß läuft. Manchmal reichen drei Funken, und alles geht in Flammen auf.“ Ein Feuer würde sich auf einem abgeernteten Getreidefeld rasend schnell verbreiten: „Die Körner explodieren und fliegen fünf, zehn Meter weit.“

Landvolk-Sprecherin Silke Breustedt-Muschalla betont, dass alle Mähdrescher einen Feuerlöscher an Bord haben müssten. Einige Bauern würden zudem Wassertonnen an den Rand der Felder stellen. Landvolk-Chef Hahn meint, dass das nicht wirklich viel bringt. „Die Feuerwehr kann mit 1000 Litern in einer Minute löschen.“beim Dreschen

Das sogenannte Kaff - eine Mischung aus Staub und Getreideresten - sammelt sich beim Dreschen in Fugen des Antriebsstrangs und kann sich entzünden, sobald ein Teil des Mähdrescher heißläuft. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Versicherungen verzeichnen mehr Schadensfälle

Auch die Versicherungen bestätigen, dass im Zuge des Klimawandels Brände auf trockenen Feldern zunehmen. Für die Ernte 2019 sind dem Landvolk in der Region Hannover bereits zwischen zehn bis 15 Fälle bekannt. Bei der VGH heißt es, schon im Juli 2018 sei es vermehrt zu Feuerschäden an Landmaschinen und zu Flächenbränden gekommen. Auch in diesem Jahr rechne man witterungsbedingt mit einer hohen Schadensanzahl, meist handelt es sich um Mähdrescher oder angehängte Ballenpressen sowie Schlepper. Durch Staubablagerungen oder Schmiermittelmangel könnten Lager heiß laufen und in Brand geraten.

Die Schäden an den Maschinen belaufen sich nach Angaben von VGH-Sprecher Christian Worms auf Summen zwischen 50.000 und 500.000 Euro. Die Schäden am Erntegut betragen je nach Ertragserwartung und Pflanzenart zwischen 1500 und 2000 Euro pro Hektar. Die Inventar-Feuerversicherung kommt für die Schäden komplett auf, wenn die Maschinen regelmäßig gewartet und gereinigt werden.

Von Saskia Döhner und Anette Wulf-Dettmer