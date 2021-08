Am Donnerstagabend haben auf der Autobahn 2 die Arbeiten an der nächsten Tempobaustelle begonnen. Innerhalb von 96 Stunden wird zwischen Hämelerwald und Peine in Richtung Berlin der Straßenbelag komplett saniert. Am Autobahnkreuz Hannover-Ost ist etwas Geduld gefragt.