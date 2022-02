Dolgen

Die scheinbar unendliche Geschichte um die marode Turnhalle in Dolgen geht in eine weitere Runde: Nach jahrelangem ergebnislosen Hin und Her bezüglich einer Sanierung spricht sich die SPD-Fraktion des Sehnder Rats nun für einen Neubau aus. Um dessen Finanzierung zu stemmen, könnte ein Teil des Sportplatzes als Bauland vermarktet werden, schlagen die Politiker um den Fraktionsvorsitzenden Max Digwa aus Rethmar vor.

Für einen Neubau statt einer Sanierung gibt es aus Sicht der SPD gute Gründe. Denn im Zuge der Planungen zur Instandsetzung – für letztere hatte der Rat bereits vor mehreren Jahren grünes Licht gegeben – kamen immer neue Mängel an der Halle ans Licht, die das Vorhaben verteuerten. Denn nicht nur die Sanitäranlagen müssen, wie schon 2007 festgestellt, saniert werden. Es bedarf auch einer Erneuerung von Heizung und Elektrik, das Gebäude muss gedämmt, das Dach erneuert werden. Insgesamt würde eine Sanierung fast eine Million Euro kosten. Ein Neubau wäre dagegen mit voraussichtlich 1,2 Millionen Euro geradezu günstig zu haben, meint die SPD.

Das erste Sanierungs-Konzept gab es 2011

Nicht zuletzt die Teuerungen im Handwerk sind dafür verantwortlich, dass die kalkulierten Kosten zuletzt durch die Decke gingen. Das erste Konzept zur Sanierung für die Halle wurde im Jahr 2011 vorgelegt, der Beginn der Arbeiten für 2015 geplant. 2018 war sogar schon Geld für die damals auf 180.000 Euro veranschlagte Baumaßnahme im Haushalt eingestellt. Doch als klar wurde, dass keine EU-Förderung fließen würde, weil die Dolgener Turnhalle allein dem Vereinssport vorbehalten ist, wurde das Projekt erneut verschoben.

Als es im Frühjahr 2020 losgehen sollte – mit 200.000 Euro von der Stadt und unter der Regie der Infrastrukturgesellschaft Sehnde –, kamen Probleme mit dem Brandschutz bezüglich des Aufenthaltsraumes oberhalb des Sanitärbereichs ans Licht. Ein zweiter Rettungsweg fehlt, der Raum ist nur über eine steile Holztreppe erreichbar. Eine Architektin schlug Mitte 2020 vor, den Trakt vor dem Hallenbereich in Richtung Sportplatz zu erweitern – und zwar mit einem neuen Sanitärbereich samt Umkleiden. Der Bereich rechts vom Eingang des bestehenden Gebäudes sollte als Aufenthaltsraum hergerichtet werden. Kostenpunkt: eine knappe Million Euro.

Teile des Sportplatzes für Wohnbebauung freigeben

Da nicht auszuschließen sei, dass bei weiteren Planungen noch mehr Probleme auftauchen und auch der Altbau weitere Kosten verursachen werde, plädieren die SPD-Ratspolitiker nun für einen Neubau. In diesen müsste in näherer Zukunft kein weiteres Geld investiert werden. Außerdem könnte er nach neuesten energetischen Standards erstellt werden. „Da der angrenzende Sportplatz nur noch zu Teilen genutzt wird, könnte die restliche Fläche für Wohnbebauung vermarktet werden. Diese Einnahmen könnten mit zur Finanzierung des Neubaus verwendet werden“, lautet der Vorschlag der Sozialdemokraten zur Gegenfinanzierung.

Die marode Turnhalle ersatzlos stillzulegen, sei hingegen keine Option. Vielmehr sollte auch in den kleineren Sehnder Ortschaften weiterhin ein attraktives Hallensportangebot möglich sein. Zurzeit strebten der TSV Haimar/Dolgen und der MTV Rethmar eine Fusion an. Daraus würde eine Verein mit etwa 950 Mitgliedern hervorgehen, der wegen der Neubürger in den Baugebieten von Rethmar und Dolgen großes Wachstumspotenzial habe. Die Turnhalle in Rethmar aber sei bereits jetzt ausgelastet und könne den weiteren Bedarf nicht decken.

