Uetze/Burgdorf/Lehrte/Sehnde

Auch im tiefsten Winter kann es brennen – und dann müssen die Feuerwehren so schnell wie möglich an Wasser zum Löschen gelangen. Jede Minute, die die Feuerwehrleute damit verbringen müssen, Hydranten von Schnee und Eis zu befreien, ist Zeit, die hinterher fehlen könnte, erklärt Karl-Heinz Mensing, Vorsitzender des Feuerwehrverbands Region Hannover. Er bittet die Bürger, die ehrenamtlichen Feuerwehrleute in der Region zu unterstützen, auch in ihrem eigenen Interesse, und die Hydranten vor ihren Grundstücken von Schnee und Eis zu befreien. „Wenn Sie beim Freiräumen Ihres Gehsteiges oder der Straße noch nach Ihrem Hydranten schauen, ist uns und auch Ihnen schon sehr geholfen“, sagt Mensing. In den 21 Städten und Gemeinden der Region Hannover engagieren sich mehr als 12.000 Feuerwehrleute für das Gemeinwohl und rücken immer dann aus, wenn es nötig ist – egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, erklärt er.

Von Sandra Köhler