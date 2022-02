Uetze

Nachdem es um die Stromerzeugung aus Sonnenenergie in den vergangenen Jahren ruhig geworden war, ist jetzt eine Aufbruchstimmung zu beobachten. Denn die Bundesregierung will die Nutzung von Sonnenenergie wieder attraktiver machen, um den CO2 -Ausstoß zu senken, damit das Klimaziel erreicht werden kann. Was das für mögliche Investoren – vor allem für landwirtschaftliche Familienbetriebe – bedeutet, wird die Landwirtschaftskammer in einem Onlineseminar am Freitag, 25. Februar, von 10 bis 12 Uhr erläutern.

Ein Schwerpunkt wird die Nutzung des Solarstroms für den Eigenverbrauch sein, der angesichts der steigenden Energiepreise an Bedeutung gewinnt. „Bereits heute ist für Investoren der Anteil des Eigenstromverbrauchs von elementarer Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit der geplanten Fotovoltaikanlage“, erklärt Daniel Dönni von der Landwirtschaftskammer. Konkret geht es um den Einsatz von Stromspeichern bei neuen und bei alten Anlagen, für die in absehbarer Zeit die Einspeisevergütung ausläuft. Die Seminarteilnehmer erfahren zudem, was Fotovoltaikanlagenbetreiber rechtlich beachten müssen, wenn sie den Strom selbst nutzen wollen. Weiteres Thema wird der Bau von Freiflächenanlagen zur Stromerzeugung sein.

Die Teilnahme am Webseminar kostet 50 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter https://www.lwk-niedersachsen.de/lwk/vera/7154_Photovoltaik_und_Batteriespeicher_in_der_Landwirtschaft. Ansprechpartner ist Daniel Dönni unter Telefon (05371) 9 45 49-11.

Von Anette Wulf-Dettmer