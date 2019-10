Auf der Bundesstraße B443 zwischen Laatzen und Sehnde hat sich am Dienstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Eine Autofahrerin geriet in den Gegenverkehr und wurde von einem Lkw erfasst. Sie starb noch am Unfallort. Die Straße ist zwischen dem Abzweig nach Müllingen und Wassel voll gesperrt.