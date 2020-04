Die KGS-Schüler der 9., 10. und 13. Klassen, die ab 4. Mai wieder in die Schule dürfen, werden in der Einrichtung am Papenholz in Sehnde nur mit viel Abstand und in Gruppen lernen können. Sie müssen sich zudem auf neue Stundenpläne und strenge Hygieneregeln einstellen.