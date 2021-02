Sehnde

Ein 61 Jahre alter Mann ist mit seinem Motorroller am späten Donnerstagabend auf der Bundesstraße 65 bei Sehnde gestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich am Kopf verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann vermutlich alkoholisiert. Außerdem trug er laut Polizei keinen Helm. In einem Krankenhaus musste der Mann noch am Abend notoperiert werden.

Der Crash ereignete sich kurz nach 22 Uhr im Verkehrskreisel zwischen Sehnde und Rethmar. Der 61-Jährige verlor bei der Einfahrt in den Kreisverkehr vermutlich wegen zu hohen Tempos die Gewalt über seinen Motorroller der Marke Piaggio Beverly 350. Dieses rutschte auf die Mittelinsel, der Fahrer stürzte auf den Kopf, zog sich laut Polizei aber auch andere Verletzungen zu.

Zeuge alarmiert Rettungskräfte

Ein 23-jähriger Zeuge des Unfalls alarmierte umgehend den Rettungsdienst, der den zunächst in Lebensgefahr schwebenden 61-Jährigen in ein Krankenhaus brachte. Weil die Polizeibeamten am Unfallort deutliche Hinweise hatten, dass der Sehnder alkoholisiert war, ordneten sie die Entnahme einer Blutprobe an. Das Untersuchungsergebnis dazu steht noch aus.

An dem Motorroller entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Der Kreisverkehr zwischen Sehnde und Rethmar musste nach dem Unfall zeitweise gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Von Achim Gückel