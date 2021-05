Sehnde/Bolzum

Schwerer Unfall zwischen Sehnde und Bolzum: Ein Linienbus der Üstra ist am Freitagmorgen in einer Kurve der Landesstraße 410 in Höhe des Bahnübergangs in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte das Fahrzeug nach Polizeiangaben mit einem VW Touran zusammen. Vier Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, darunter zwei Kinder an Bord des Autos. Die 38-jährige Mutter kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, die Busfahrerin erlitt einen schweren Schock.

Die Fahrerseite des VW Touran ist beim Aufprall eingedrückt worden. Quelle: Stadtfeuerwehr Sehnde

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 7.55 Uhr. Laut der Stadtfeuerwehr Sehnde saßen in dem Bus aber keine Fahrgäste. „Weshalb die Fahrerin des Busses in den Gegenverkehr geriet, ist noch unklar“, sagt Behördensprecherin Janique Bohrmann. Nach der Kollision mit dem Bus wurde der Touran in die Leitplanke gedrückt. Dessen Fahrerin musste mit einem hydraulischen Rettungsgerät aus dem Wrack befreit werden. Die Frau kam mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber und in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik.

Kinder werden leicht verletzt

Die schwer verletzte Mutter wird mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Ihre beiden drei und vier Jahre alten Kinder, die nach Angaben der Stadtfeuerwehr Sehnde auf den Rücksitzen des Tourans saßen, wurden laut Bohrmann nicht eingeklemmt und nur leicht verletzt. Auch die Busfahrerin der Linie 390 erlitt bloß leichte Blessuren bei dem Unfall. Sie erlitt nach Angaben der Stadtfeuerwehr Sehnde aber einen schweren Schock und musste von der Feuerwehr und den Notfallsanitätern versorgt. In welche Richtung der Bus unterwegs war, ist noch offen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Bolzum, Wehmingen, Müllingen-Wirringen und Sehnde sowie der Rettungsdienst mit drei Krankenwagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und dem Rettungshubschrauber.

Die L 410 zwischen Sehnde und Bolzum war nach dem Unfall in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt worden. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab. Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Auch die Üstra war von der Straßensperrung betroffen. Wie das Unternehmen auf Twitter mitteilte, verkehrte die Buslinie 390 während der Sperrung nur zwischen Orpheusweg und Bolzum, der Abschnitt nach Sehnde war solange ausgesetzt.

Von Peer Hellerling und Oliver Kühn