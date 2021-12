Bolzum

Einen Schaden von mindestens 35.000 Euro hat am Freitagabend ein 35-Jähriger verursacht, der gegen 20.15 Uhr mit seinem VW Passat an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Bolzum gegen ein Haus gefahren ist. Der Mann flüchtete nach dem Unfall zu Fuß, Polizeibeamte konnten ihn nach Aussage eines Sprechers gut eine halbe Stunde später ermitteln und festnehmen.

Der 35-Jährige hatte bei seiner Unfallfahrt zunächst einen Gartenzaun durchbrochen, anschließend fuhr er mit seinem Auto durch den Vorgarten – und prallte letztlich gegen eine Eingangstreppe aus Granit, die bei der Wucht des Aufpralls aus der Hauswand gerissen wurde, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Die Treppe verschob sich nach Angaben der Einsatzkräfte so, dass sie außerdem einen parkenden Opel am Haus beschädigte. Am Passat entstand nach bisherigen Erkenntnissen Totalschaden.

Autofahrer pustet 2,67 Promille

Der laute Knall schreckte die Anwohner hoch, die umgehend den Notruf wählten. Die Feuerwehr Bolzum rückte aus und streute die auslaufenden Betriebsmittel aus, zudem stellten die Mitglieder den Brandschutz sicher. Unterdessen leitete die Polizei eine umgehende Fahndung ein, die zunächst ohne Erfolg blieb. Allerdings konnten die Beamten anhand der polnischen Kennzeichen und von Zeugenhinweisen den Fahrer ermitteln, den sie zu Hause antrafen, wie der Sprecher am Sonnabend sagte. Seinen Angaben zufolge ergab eine Kontrolle mit dem Alkomaten einen Wert von 2,67 Atemalkoholkonzentration. Deshalb musste der 35-Jährige auch eine Blutprobe abgeben. Die Polizei beschlagnahmte zudem die Fahrerlaubnis.

Rettungswagen bringt Fahrer ins Krankenhaus

Außerdem untersuchten Rettungskräfte den Mann, weil ein Aufprall mit dieser Wucht durchaus zu schweren Verletzungen führen kann. „Sichtbar war eine leichte Rötung am Brustkorb“, sagte der Polizeisprecher. Weil innere Verletzungen aber nicht ausgeschlossen werden konnten, brachte ein Rettungswagen den Fahrer zu weiteren Untersuchungen in die Medizinische Hochschule. Diese Ergebnisse liegen derzeit noch nicht vor.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, die Ermittler gehen von mindestens 35.000 Euro aus. Allerdings müssen Fachleute erst noch die Schäden am Haus untersuchen.

Den 35-Jährigen erwarten unter anderem Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer und der Unfallflucht.

Von Antje Bismark