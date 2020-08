Ilten

Eine schwangere Frau ist am Sonnabend gegen 9 Uhr in Ilten in einen Unfall verwickelt gewesen. Die 40-Jährige blieb zwar unverletzt, wurde aber vorsorglich in das Lehrter Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei war die Frau mit ihrem Kia auf der Kreuzung aus Steinkamp und Berliner Straße unterwegs, als ihr ein 49-jähriger BMW-Fahrer die Vorfahrt nahm. Bei der Kollision der Autos entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro.

Anzeige

Weitere Meldungen der Polizei und Feuerwehr in Sehnde finden Sie hier in unserem Polizeiticker

Von Achim Gückel