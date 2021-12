Sehnde

Ein Lieferfahrer unter Drogeneinfluss hat am Sonnabendnachmittag am Wilhelm-Kaune-Weg einen kuriosen Unfall verursacht. Nach Darstellung der Polizei hatte der 36-jährige seinen Lieferwagen im Leerlauf abgestellt, dabei aber vergessen, die Handbremse anzuziehen. Der Transporter setzte sich auf dem leicht abschüssigen Terrain in Bewegung, als der Kurier ein Paket auslieferte, und prallte gegen einen parkenden Wagen.

Nach Angaben der Polizei entstand dabei ein Schaden von etwa 100 Euro. Als Polizeibeamte den Crash zu Protokoll nehmen wollten, bemerkten sie bei dem 36-Jährigen typische Anzeichen für den Konsum von Marihuana. Ein entsprechender Test sprang auf den Wirkstoff THC an.

Von Achim Gückel