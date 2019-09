100 Jahre Volkshochschule: Die VHS Ostkreis Hannover hat dazu jetzt nicht nur eine Lange Nacht mit kleinen Kursen angeboten, sondern stellt sich auch dem digitalen Wandel. So gibt es jetzt auch Kurse, die in Burgdorf, Isernhagen, Lehrte, Sehnde und Uetze per Livestream verfolgt werden können.