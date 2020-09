Unfall mit E-Scooter: Sehnder ist zu betrunken für Alkoholtest

Sehnde

Er war offenbar so stark betrunken, dass er nicht mehr geradeaus fahren konnte. Ein 36 Jahre alter Sehnder hat in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.15 Uhr an der Iltener Straße einen Unfall verursacht. Laut Polizei stürzte er bei der Fahrt über einen Bordstein, prallte auf das Pflaster und zog sich dabei eine Platzwunde am Kopf zu.

Als Polizeibeamte den Vorfall zu Protokoll nehmen wollten, war der Verletzte wegen seiner starken Alkoholisierung kaum ansprechbar. Die Ausfallerscheinungen gingen so weit, dass er nicht einmal mehr in das Testgerät pusten konnte. Später musste er im Lehrter Kommissariat eine Blutprobe abgeben. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Von Achim Gückel