Sehnde

Beamte der Polizei Lehrte suchen nach einem Autofahrer, der am Mittwochmorgen in Sehnde-Ilten einen an der Ferdinand-Wahrendorff-Straße geparkten grauen VW-Golf gerammt hat und anschließend flüchtete. Dabei wurde der Frontbereich des Autos auf der linken Seite demoliert. Die Frontschürze wurde eingedellt, zudem blieben mehrere Kratzer zurück. Anhand der Spuren geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer den Golf beim Ein- oder Ausparken touchierte.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall zwischen 5 und 12.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 8. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Kommissariat an der Osterstraße unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Patricia Oswald-Kipper