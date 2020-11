Sehnde

Der Vereinssport in Sehnde ist mit dem Corona-Teil-Lockdown fast komplett runtergefahren. Die Stadt hat alle städtischen Sportstätten für den ganzen November geschlossen. Einzig die Golfsportler auf der privaten Anlage in Rethmar ringen weiter um das beste Handicap, und auch die Tennispieler in Sehndes größtem Sportverein Turnverein Eintracht (TVE) trainieren in der privaten Halle am Borsigring– allerdings mit Einschränkungen.

Sportring-Chef: Mal vier Wochen Füße still halten

„Ansonsten gibt es bei uns jetzt gar kein Training“, sagt TVE-Chef und Sehndes Sportring-Vorsitzender Ralf Marotzke. „In dieser Zeit ist es einfach geboten, mal vier Wochen die Füße still zu halten.“ Die Regelungen etwa für Tennis in der Halle halte er für kritisch, weil die drei Plätze hintereinander lägen. Das entscheide jedoch jede Abteilung für sich allein. Man habe sich auf die Situation eingestellt, sagt auch Pia Gellermann, Jugendwartin der TVE-Tennisabteilung: „Wir machen nur Einzeltraining oder in Kleingruppen mit zwei Schülern.“ Und im Gegensatz zu Kontaktsportarten könne man beim Tennis die Abstände gut einhalten. „Da haben wir als Tennissportler viel Glück und wissen das auch zu schätzen.“

Etwa 40 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 18 Jahren trainierten im wöchentlichen Wechsel. Dabei müssten die Spieler bis zum Netz eine Alltagsmaske tragen, und der Trainer stehe nur am Netz. Auch seien in der Halle die Umkleiden geschlossen. Außer dem Einzel- oder Kleingruppentraining dürften auch vier Personen aus einem oder maximal zwei Haushalten Doppel spielen. Aber auch andere Vereine haben die Reißleine gezogen. Der DRK-Ortsverein Sehnde etwa hat das Training seiner Herzsportgruppe „zum Schutz der Teilnehmer und des Personals“ bis auf Weiteres eingestellt.

Golfer starten mit Zeitabstand

Große Leidenschaft für den Golfsport: Dagmar Zander spielt mehrmals pro Woche in Rethmar. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Ähnlich wie bei den Tennisspielern sieht es bei Golf 51 in Rethmar aus. „Es sind jetzt ausschließlich Zweier-Spielgruppen möglich“, sagt Eigentümer Friedrich-Wilhelm Knust. Neu ist auch, dass nun genaue Startzeiten vorher gebucht werden müssen. Um anderen Spielgruppen nicht auf dem Grün zu begegnen, werde bei den Starts jetzt ein Abstand von acht bis zehn Minuten eingehalten. Auch am Montag und Dienstag sei auf dem Platz in Rethmar weiter Betrieb gewesen. „Aber mit den Einschränkungen können wir nun täglich viel weniger Leute auf den Platz lassen“, bedauert Knust.

Zudem dürfe das Clubhaus nur noch einzeln und mit entsprechendem Abstand betreten werden – und das Restaurant ist ganz geschlossen. „Das ist schon alles sehr traurig“, sagt Knust. Momentan werde überlegt, ob und wie das Kinder- und Jugendtraining fortgeführt werden könne. Man habe eine ziemlich starke Jugendmannschaft. „Möglicherweise kann in Einzelstunden trainiert werden.“

Generell ist der Golf-Inhaber aber froh, dass der Spielbetrieb auf beiden Plätzen in Rethmar und Gleidingen überhaupt weiterlaufen kann. Denn die Zwangspause beim Lockdown im Frühjahr habe große Probleme verursacht: Der Druck durch die Mitglieder sei nach der Öffnung riesengroß und kaum zu bewältigen gewesen, sagt Knust.

Von Patricia Oswald-Kipper und Oliver Kühn