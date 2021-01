Sehnde

Die allermeisten Autofahrer in Sehnde verhalten sich korrekt, doch viele nehmen es mit der Straßenverkehrsordnung nicht so genau. Das ist deutlich geworden, seit die Stadt die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehr selbst in die Hand genommen hat. Das belegen die Zahlen für das vergangene Jahr: 2204 Verwarnungen und Bußgelder hat die Verwaltung von Januar bis Dezember ausgesprochen. Bei einer Einwohnerzahl von 24.226 Bürgern macht das rund 9,1 Prozent der Bevölkerung aus – statistisch gesehen hat damit fast jeder elfte Sehnder im vergangenen Jahr ein Knöllchen bekommen.

Ausreden sind altbekannt

Bürgermeister Olaf Kruse hat deshalb angekündigt, künftig auch außerhalb der normalen Zeiten kontrollieren zu lassen. Das kann schon früh morgens um 6 Uhr und auch spät abends um 21 Uhr sein. Von der Gesamtzahl machen Verwarnungen in 2186 Fällen den Löwenanteil aus, wozu etwa das Überschreiten der Höchstparkdauer und das Parken auf einem Gehweg zählen. Damit flossen rund 39.500 Euro in die Stadtkasse. Besonders häufig kommen Parkverstöße auf Gehwegen vor. „Die meist gehörte Ausrede ist hierbei: Es wurde so geparkt, um den Verkehr auf der Straße nicht zu behindern“, heißt es aus dem Fachdienst Ordnung und Recht.

Davon können auch die städtischen Verkehrsüberwacher ein Lied singen. „Ein Knöllchen zu bekommen ist immer ärgerlich“, meint Kruse. „Seinen Unmut aber in verbalen Attacken oder sogar in Handgreiflichkeiten gegenüber den Verkehrsüberwachern zu äußern und durchsetzen zu wollen, entspricht nicht dem respektvollen Umgang miteinander.“

Dazu kommen 18 Bußgeldverfahren wie zum Beispiel eine fehlende Plakette der Hauptuntersuchung ( HU), die insgesamt 1240 Euro ergeben. Der Großteil davon ist bereits bezahlt, was immerhin für die Zahlungsmoral der Verkehrssünder spricht: 1867 Verfahrensforderungen wurden bis zum Jahresende beglichen (33.750 Euro), 109 Verfahren wurden eingestellt. Diese Summe kann die Stadt behalten, die aber stets betont, dass es nicht darum gehe, Einnahmen zu generieren, sondern die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Zur weiteren Bearbeitung wurden 121 Verfahren, darunter 14 Bußgeldverfahren, an die Region Hannover als Bußgeldbehörde weitergeleitet. Von diesen eingenommenen Geldern erhält die Stadt einen anteiligen Betrag. Wie hoch dieser ist, wird zurzeit mit der Region verhandelt.

Seit Oktober überwacht die Stadt auch den fließenden Verkehr. Quelle: Stadt Sehnde (Archiv)

Fließender Verkehr: 10 Prozent fahren zu schnell

Seit der Anschaffung eines mobilen Blitzers kümmern sich die beiden städtischen Verkehrsüberwacher seit Oktober auch um den fließenden Verkehr. Das sind Geschwindigkeits-, Abstands- und Rotlichtverstöße, denn stationäre Blitzer gibt es in Sehnde nicht. Bei der mobilen Verkehrsüberwachung setzt die Stadt nach eigenen Angaben „auf den Überraschungseffekt“. Auf der Internetseite www.sehnde.de/verkehrsueberwachung können die aktuellen Standortbereiche der Geschwindigkeitsmessanlage eingesehen werden.

Seit Oktober sind demnach 452 Fälle an die Bußgeldbehörde der Region Hannover zur Auswertung abgegeben worden. Die Statistik der Region über die tatsächlich verfolgbaren Fälle liegt dem Fachdienst derzeit noch nicht vor. Nach den ersten Auswertungen liegen die meisten gemessenen Verstöße jedoch in einem Rahmen von bis zu 15 Stundenkilometer über der angegebenen Höchstgeschwindigkeit. Aber es gab auch Raser, die in etwa denen beim ruhenden Verkehr entsprechen: Rund 10 Prozent der Autofahrer waren zwischen 31 und 50 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Bislang ist aber nur ein Fahrverbot ausgesprochen worden.

Kontrollen auf landwirtschaftlichen Wegen

Zusätzlich zu den Kontrollen zu unerwarteten Zeiten kündigt Kruse künftig vermehrt Kontrollen auf landwirtschaftlichen Wegen an, sowohl im ruhenden wie im fließenden Verkehr. Diese Wege sind mit den Zeichen 250 „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ sowie 260 „Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas sowie für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge“ beschildert.

Von Oliver Kühn