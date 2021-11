Sehnde

Gedenkreden, Gottesdienste und Kranzniederlegungen: In vielen Sehnder Ortschaften haben die Menschen am Volkstrauertag der Kriegstoten und Opfer von Gewalt und Terror gedacht. An der zentralen Gedenkfeier in der Kapelle auf dem Sehnder Friedhof nahmen unter Einhaltung der 2-G-Regel rund 30 Geimpfte und Genesene teil.

Die Redner erinnerten jedoch nicht nun an die Opfer der beiden Weltkriege, sondern schauten auch auf die Gegenwart. Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse beantwortete die Frage, ob der Volkstrauertag heute überhaupt noch zeitgemäß sei, mit einem klaren Ja. „In Zeiten, in denen zwei Flugzeuge genügen, um einen Krieg zu entfesseln, ist das genug Aktualität“, erklärte er mit Blick auf den Anschlag auf das New Yorker World Trade Center am 11. September 2001.

Schülersprecher halten Gedenkvortrag

Auch die Schülersprecher der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde, Greta Jacob und Massi Husen, gingen in ihrem Gedenkvortrag der Frage nach, was der Volkstrauertag im Jahr 2021 bedeutet. „Unsere Generation hat häufig keine Überlebenden der beiden Weltkriege mehr kennengelernt, die uns von den Gräueltaten des Krieges erzählen könnten. Wir lesen davon in der Schule und in unserer Freizeit, aber uns fehlen die authentischen Augenzeugenberichte, um tatsächlich zu begreifen und mitfühlen zu können, was unsere Vorfahren damals miterleben mussten“, sagte Jacob.

Die KGS-Schülervertreter Massi Husen und Greta Jacob gedenken in der Sehnder Friedhofskapelle in ihrem Gedenkvortrag aller Opfer von Gewaltherrschaften. Quelle: Katja Eggers

Genau deshalb sei der Volkstrauertag heute so wichtig. Es gelte, das Wissen über das Vermächtnis ehrfürchtig anzunehmen und an künftig Generationen weiterzugeben. „Was geschehen ist, das darf sich nicht wiederholen“, betonte Husen. Darum werde am Volkstrauertag nicht nur der Opfer der Weltkriege gedacht, sondern aller Opfer von Gewaltherrschaft sowie Kranken und Behinderten und Menschen, denen wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe Leid angetan werde, erklärte der Schülersprecher.

Gedenkveranstaltung endet mit Kranzniederlegung

Husen führte den Zuhörern zudem den Wert des friedlichen Zusammenlebens in Europa vor Augen. „Der Volkstrauertag hilft uns, nicht zu vergessen und erinnert uns daran, dass unsere freiheitliche Grundordnung nicht selbstverständlich ist, sondern geachtet, geschätzt und geschützt werden muss“, betonte er.

Pastorin Damaris Frehrking gedachte im Gebet auch all jenen, die unter persönlichen Verlusten leiden müssen und schloss zudem Corona-Patienten an Beatmungsgeräten in ihre Worte mit ein. Die einstündige Gedenkfeier endete mit der Kranzniederlegung am Mahnmal, der Totenehrung von Sehndes Ortsbürgermeister Helmut Süß und dem Singen der Nationalhymne.

Von Katja Eggers