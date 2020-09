Vortrag zu Resilienz: Frauen aus Sehnde lernen, mit Krisen umzugehen

Sehnde

Häusliche Gewalt, Streitigkeiten bei einer Scheidung, Stalking vom Ex-Freund und nun in der Corona-Pandemie noch die zusätzliche Belastung mit Homeoffice und Homeschooling neben der Kinderbetreuung: Für viele Frauen sind die Grenzen erreicht oder sogar schon überschritten. Wie man lernt, diese und andere Krisensituationen besser in den Griff zu bekommen, darüber soll ein Vortrag zur Resilienz – der seelisch-psychischen Widerstandskraft – informieren. Zu dem Vortrag laden die Frauenberatungsstelle der AWO Region Hannover und das Frauen- und Mädchen-Gesundheitszentrum der Region Hannover erstmals in Sehnde ein.

Zahlen steigen nach Corona-Lockdown wieder

Während des Lockdowns im Zuge der Corona-Krise seien die Anfragen für eine Beratung deutlich zurückgegangen, sagt Frauenberaterin Brigitte Mende. Viele Frauen hätten sich um ihre Kinder kümmern müssen und ihre persönlichen Belange zurückgestellt. Doch nach den Lockerungen seien die Zahlen wieder hochgeschnellt. Die große Belastung führe häufig zu Überforderungen und in deren Folge zu Krankheiten wie etwa Angst- und Panikstörungen. Und Erkrankungen kosteten die Gesellschaft viel Geld, sagt Mende – da sei ein Angebot zur Selbsthilfe und Selbstfürsorge ein guter Ansatz.

Genaue Zahlen für Sehnde gibt es nicht, doch in den vier Ostkreiskommunen betreuen die AWO-Beraterinnen rund 150 Frauen zwischen 18 und 70 Jahren. Und die Nachfrage ist anscheinend enorm: In Lehrte sei das Angebot immer überbucht, sagt Mende. Deshalb habe man sich entschieden, es jetzt auch in Sehnde anzubieten.

Krise soll abprallen

Der Begriff Resilienz stammt vom Lateinischen resilire, was soviel wie abprallen bedeutet und die Fähigkeit beschreibt, schwierige Lebenssituationen oder heraufziehende Krisen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen – und diese ist erlernbar, wie Mende betont. Dafür sollen bei dem Vortrag individuelle Modelle entwickelt werden. „So können die Teilnehmerinnen feststellen, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine sind.“ Das Referat hält Edith Ahmann, Heilpraktikerin und Geschäftsführerin des Mädchen-Gesundheitszentrums.

Der Vortrag zur Resilienz findet am Montag, 28. September, statt und beginnt um 18 Uhr im Sitzungszimmer im Anbau des Sehnder Rathauses, Eingang Nordstraße 19. Eine schnelle Anmeldung ist empfehlenswert, denn es gibt nur zehn Plätze. Die Anmeldung ist in der Frauenberatungsstelle unter Telefon (0 51 32) 82 34 34 möglich.

Von Oliver Kühn