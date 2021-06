Sehnde

Es ist so weit: Das Waldbad Sehnde öffnet am Sonnabend, 12. Juni, seine Türen. Eine Party wie in den Jahren vor Corona wird es allerdings nicht geben – dafür haben Besucher an diesem Tag freien Eintritt. In den Genuss von warmen 23 Grad Wassertemperatur werden sie aber vorerst nicht kommen: Die Arbeiten an der Badheizung sind noch nicht beendet.

Claudia und Sascha Seehausen bewirtschaften jetzt den Kiosk im Bad. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

In Claudis Kiosk wird auch gegrillt Die Stadtwerke Sehnde haben auch eine neue Lösung für den Badkiosk gefunden: Die Sehnderin Claudia Seehausen, die seit vielen Jahren in der Gastronomie arbeitet, führt dort nun gemeinsam mit ihrem Mann Sascha die Geschäfte. Sie startet mit einem neuen Konzept: Neben Pommes, Currywurst und Eis will sie in Claudis Kiosk auch belegte Brötchen, frische Salate und Obst verkaufen. Am Wochenende soll auch gegrillt werden – dann gibt es Burger, Pulled Pork oder Kachelfleisch. „Wir freuen uns darauf und hoffen, dass das Angebot gut angenommen wird“, sagt Seehausen.

Das Gebäude für das Blockheizkraftwerk steht zwar bereits, doch davor und an einigen anderen Stellen im Bad wird noch gebuddelt. „Die Fernwärmeleitungen werden gerade verlegt“, erklärt Daniel Korf, Technischer Leiter der Stadtwerke Sehnde. Dies geschieht mit einem sogenannten Spülrohrverfahrens. Nächste Woche folgen weitere Arbeiten an der Technik. Frühestens Ende Juli könne der Heizbetrieb starten, sagt Natalie Heinrichs, Geschäftsführerin der Stadtwerke Sehnde.

Die Arbeiten für die Beheizung des Bades laufen nach Zeitplan: Noch liegen an einigen Stellen Leitungsrohre. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Eintrittspreise werden leicht erhöht

Die Stadtwerke Sehnde hatten das Bad vor Kurzem von der Stadt übernommen. Damit in diesem Jahr die Badegäste noch ein paar Wochen in den Genuss eines beheizten Beckens kommen können, werde die Saison bis Ende September verlängert, kündigt Heinrichs an. Die Badbesucher müssen für das Schwimmen im beheizten Becken ab Ende Juli auch mehr bezahlen. „Geplant ist, die Eintrittspreise leicht anzuheben.“ Details sollen in den nächsten Wochen festgelegt werden.

Im Bad und auf der Liegewiese wird momentan alles für die Öffnung vorbereitet. Es wird gereinigt, geputzt, gemäht, Unkraut gezupft. Momentan richten Mitarbeiter auch den Spielplatz her. Dort gibt es ab dieser Saison ein neues Trampolin mit Fangnetz für kleinere Kinder.

Wolfgang Toboldt vom Verein Waldbadfreunde zeigt das neue Trampolin. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Ein größeres solle bald hinzukommen, sagt Wolfgang Toboldt vom Förderverein Waldbadfreunde, der das Trampolin als Spende übergab. Über einen weiteren Service können sich die Badbesucher in diesem Jahr freuen – wer sich auf dem Gelände aufhält, darf ab sofort kostenfreies WLAN nutzen.

Einfaches Einlassverfahren bleibt bestehen

Heinrichs freut sich schon auf die Eröffnung. Die Geschäftsführerin sieht großes Potenzial in dem Bad, das mit seinem Gebäude aus den Dreißigerjahren und den hohen Bäumen ringsum einen besonderen Charme versprüht. „Es gibt da einiges, was man hier noch machen könnte“, meint sie.

Wie viele Badegäste im Hinblick auf die aktuellen Corona-Regeln ab dem 12. Juni auf das Gelände dürfen, ist noch unklar. 350 Badegäste konnten im Sommer 2020 gleichzeitig auf der Anlage sein. Die Zahl der Badegäste ergebe sich aus der aktuellen Corona-Verordnung, erklärt Heinrichs. „Wir werden dazu kurzfristig auf der Homepage des Waldbads informieren.“

Sicher ist zumindest, dass die Stadtwerke als neuer Inhaber des Bads am bisherigen Einlassverfahren festhalten wollen. Laut Badleiter Frank Marutschke kam das Sehnder System, das ohne Onlineanmeldung und mit einem Zählverfahren funktioniert, im vergangenen Jahr sehr gut an – sogar Badegäste aus Hildesheim, Hannover und Lehrte reisten dafür an.

Frank Marutschke (von links), Natalie Heinrichs und Daniel Korf freuen sich, dass die Arbeiten im Waldbad gut vorankommen. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Von Patricia Oswald-Kipper