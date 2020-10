Corona-Alarm in Sehnde: Der Verwaltungsvorstand aus dem an Covid-19 erkrankten Bürgermeister Olaf Kruse und Erster Stadträtin Bettina Conrady hat am Donnerstagvormittag die für den Abend geplante Ratssitzung kurzfristig abgesagt. Grund sind noch ausstehende Ergebnisse eines groß angelegten Corona-Tests von mehreren Ratsmitgliedern und Verwaltungsmitarbeitern.