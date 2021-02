Sehnde

Die Kooperative Gesamtschule (KGS) Sehnde muss wegen der Corona-Pandemie für die Eltern, deren Kinder im nächsten Schuljahr auf eine weiterführende Schule wechseln, neue Wege gehen. Denn der im November geplante Informationsabend, den die Schule üblicherweise nutzt, um sich ihren potenziellen Neuschülern vorzustellen und Fragen zu beantworten, musste wegen der Kontaktbeschränkungen abgesagt werden. Um interessierten Familien einen ersten Einblick in die KGS, ihre Arbeit und Angebote zu geben, hat die Schule deshalb einen Informationsfilm gedreht. Dieser ist auf der Schulhomepage kgssehnde.de zu sehen.

„Dort kann auch gleich die Gelegenheit genutzt werden, uns noch besser kennenzulernen und in allen Bereichen zu stöbern“, sagt Direktorin Sandra Heidrich. Unter dem Menüpunkt Schulleitung/Anmeldung Einschulung stünden außerdem alle weiteren wichtigen Informationen, Dokumente und Formulare zum Herunterladen zur Verfügung.

Anzeige

Digitaler Schnuppertag an der KGS

Die Corona-Beschränkungen betreffen auch den obligatorischen Schnuppertag, der jedes Jahr im März stattfindet. Dabei lädt die KGS vor allem die Schülerinnen und Schüler des vierten Jahrgangs sowie deren Eltern ein, um ihnen den Unterricht in den für sie unbekannten Fächern zu zeigen, sie durch die Schule zu führen und Angebote aus den vielfältigen Arbeitsgemeinschaften vorzustellen. Doch das ist in diesem Jahr nicht möglich. „Aktuell befinden wir uns in der Planung eines digitalen Alternativangebots zum Schnuppertag“, sagt Heidrich.

Darüber hinaus werde auch die Anmeldung in einem anderen Format stattfinden müssen, kündigt sie an. Sowohl über den genauen Termin und Ablauf des Schnuppertags als auch das Anmeldeverfahren werde die KGS noch gesondert informieren, sobald die Planungen abgeschlossen seien.

KGS bietet Ausbildungsreihe online an

Zuletzt hatte die KGS schon das Ausbilderfrühstück, bei dem vor Corona Schüler und ausbildende Unternehmen bei Kaffee und Brötchen zusammensaßen, mithilfe der Stadt und des Vereins Ausbildung im Verbund pro regioin einen digitalen Ausbilderstammtisch umgewandelt. Denn sowohl Schüler und angehende Auszubildende als auch die Betriebe hatten darüber geklagt, dass man kaum zueinanderfinde, weil Ausbildungsmessen und Praktika derzeit nicht möglich seien. Neu ist zudem die digitale Veranstaltungsreihe „Ausbildung in Sehnde – Unternehmen treffen Jugendliche“. Dort können sich Jugendliche und Firmen per Videokonferenz entweder bei einem Speeddating einzeln oder in einer moderierten Gesprächsrunde mit mehreren zusammen vorstellen und kennenlernen.

Von Oliver Kühn