Sehnde

Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen hat die Stadt eine Reißleine gezogen: Ab Montag, 29. November, ist der Einlass ins Rathaus einschließlich des Bürgerbüros bis auf Weiteres nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. „Auch der Zugang ist ab sofort nur im Rahmen der 3-G-Regel möglich“, teilt die Erste Stadträtin Bettina Conrady mit. Zudem ist das Bürgerbüro am Mittwoch, 8. Dezember, ab 12.30 Uhr geschlossen.

Der Zugang zum Rathaus ist jetzt nur noch mit einem Impfnachweis, Genesenennachweis oder einem aktuellen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test (kein Selbsttest) gestattet. Entsprechende Nachweise müssen zu einem Termin mitgebracht werden. Die Maßnahmen würden an die jeweilige Lage angepasst, kündigt Conrady an. Bereits bei der ersten Corona-Welle im März vergangenen Jahres war das Rathaus für den Besucherverkehr geschlossen worden, nicht zuletzt, weil viele Besucher sich nicht an die Hygieneregeln hielten, wie Bürgermeister Olaf Kruse beklagt hatte.

Termine über E-Mail buchen

Für Terminvergaben und die Klärung von Einzelfällen sind das Bürgerbüro und das Kfz-Zulassungswesen über das Online-Termin-Buchungssystem der Stadt, unter den Rufnummern (05138) 70 70 und 70 71 11 sowie per E-Mail an buergerbuero@sehnde.de erreichbar. In allen übrigen Angelegenheiten erfolgt eine Terminvereinbarung direkt über die Mail-Adressen und Rufnummern der zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Kontaktdaten sind auf der Homepage der Stadtverwaltung auf sehnde.de einsehbar. In Zweifelsfällen bittet die Stadtverwaltung darum, die Telefonzentrale unter (05138) 70 70 zu kontaktieren oder die allgemeine E-Mail Adresse rathaus@sehnde.de zu nutzen.

Das Bürgerbüro der Stadt ist am Mittwoch, 8. Dezember, wegen einer Dienstversammlung ab 12.30 Uhr geschlossen. Online-Buchungen für Nachmittagstermine sind an diesem Tag nicht möglich.

Von Oliver Kühn