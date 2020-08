Wie bei Moia: Sehnder können Rufbusse ab 2021 per App bestellen

Höver

Sehnde wird demnächst Testkommune für Rufbusse auf Anfrage. Die Verkehrsbetriebe Üstra und Regiobus richten im Stadtgebiet zusammen mit der Region Hannover ab dem Sommer 2021 das sogenannte On-Demand-Verkehrssystem Sprinti ein. Fahrgäste können dann Kleinbusse mit dem Namen Sprinti über eine App auf ihrem Smartphone anfordern. Die Pilotphase dauert dreieinhalb Jahre und läuft zudem in der Wedemark und in Springe. Die künftigen Rufbusse sollen den öffentlichen Nahverkehr ergänzen und Versorgungslücken im ländlichen Raum schließen.

„ Sehnde wurde für das Pilotprojekt bewusst ausgewählt. Es gibt bei uns zwar eine ordentliche Anbindung an Hannover, aber es fehlen die Querverbindungen in die Ortsteile“, sagte Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse am Donnerstag bei einem Ortstermin mit Ulf-Birger Franz, Dezernent für Wirtschaft, Verkehr und Bildung der Region Hannover, Denise Hain vom Vorstand der Üstra, Fachdienstleiter Godehard Kraft und Hövers Ortsbürgermeister Christoph Schemschat.

Anzeige

Kleinbus soll 15 Minuten nach Bestellung vor Ort sein

In Sehnde sollen ab dem nächsten Sommer fünf Sprintis mit jeweils neun Sitzplätzen im Einsatz sein. Die Kleinbusse können wochentags von 6 bis 1 Uhr und Sonnabend und Sonntag von 8 bis 1 Uhr angefordert werden. Das Sprinti-Prinzip ähnelt dem der Sammeltaxen von Moia in Hannover. Interessierte können ihre Fahrtwünsche über die GVH-App buchen. Spätestens 15 Minuten später soll der Bus vor Ort sein.

Weitere HAZ+ Artikel

„Das Besondere ist, dass die Sprintis nicht nur reguläre Haltestellen anfahren – zwischen Haustür und Haltepunkt sollen maximal 150 Meter liegen“, betonte Franz. Wo der Kleinbus den Fahrgast abholt, zeigt die App an. Es könne aber auch sein, dass die App dem Fahrgast vorschlägt zur nächsten Bushaltestelle zu gehen, weil dort in Kürze eh ein Bus zum Wunschort abfahre, erklärte Hain.

Sprintis sind barrierefrei

Bürgermeister Kruse lobte das neue Angebot ausdrücklich. Es sei schnell, flexibel und komfortabel. „Während Fahrgäste bisher an starre Fahrpläne gebunden waren, können sie künftig den Sprinti rufen, wenn sie ihn gerade brauchen“, erklärte Kruse. Der On-Demand-Verkehr soll in den GVH-Regeltarif integriert werden. „Fahrgäste bezahlen für den Sprinti also den gleichen Preis, als wenn sie mit dem Linienbus fahren würden“, erläuterte Hain. Alle Sprintis sollen zudem barrierefrei sein und mit einer Rampe für Rollstühle und Kinderwagen ausgerüstet werden.

Auch Schemschat begrüßte das künftige On-Demand-System, zeigte sich aber auch ein wenig skeptisch. Er befürchtet, dass vielleicht gerade die Älteren die neuen Rufbusse nicht nutzen würden. Laut Franz hätte die Erfahrung jedoch gezeigt, dass die meisten Senioren heutzutage ein Smartphone hätten. Nichtsdestotrotz werde es aber Unterstützung geben. „Wir wollen in den Kommunen rund 30 bis 40 Studenten als Scouts beschäftigen, die bei Bedarf bei der Einrichtung der App helfen“, betonte Franz.

Auch Ahlten wird in On-Demand-System aufgenommen

Das neue On-Demand-System soll die bisherigen Angebote ergänzen und mitunter auch ersetzen. So sollen etwa die Linien- und Ruftaxiangebote auf den Linien 371 und 371 werktags ab 17 Uhr sowie am Wochenende ganztägig wegfallen. Über Sehndes Stadtgebiet hinaus wird jedoch auch Ahlten in das geplante Verkehrssystem aufgenommen. „Das ist nur logisch, denn Ahlten übernimmt die Nahversorgung für Höver“, meinte Schemschat.

Lesen Sie auch: Moia in Hannover: So sieht das Elektro-Sammeltaxis

Laut Hain belaufen sich die jährlichen Kosten für das Projekt in den drei Testkommunen auf 3,5 Millionen Euro. Die Verantwortlichen rechnen mit Fahrgeldeinnahmen in Höhe von rund 500.000 Euro. Weil das Projekt bundesweit einmalig ist, hofft die Region auf finanzielle Unterstützung von Bund und Land.

Von Katja Eggers