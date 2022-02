Sehnde

Die Stadt Sehnde soll weiter wachsen – dafür braucht es neuen Wohnraum. Die Stadt plant dafür das neue Wohngebiet Südtorfeld. Es soll in Sehnde-Mitte zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Nordstraße entstehen.

Die Sehnder Firma Beste-Bau will auf dem 1,75 Hektar großen Gelände insgesamt fünf Wohngebäude errichten. In diesen sind rund 80 Wohneinheiten mit einer Größe von 60 bis 140 Quadratmetern vorgesehen. Im größten Wohnkomplex an der Friedrich-Ebert-Straße wird im Erdgeschoss eine Kindertagesstätte mit sechs Gruppen einziehen. Sie soll ein Ersatz für die Kita Ladeholz sein, die derzeit wegen Baufälligkeit geschlossen ist und deren Gruppen in Containern untergebracht sind.

Höhe der Gebäude wirft Fragen auf

Die Sehnder Politikerinnen und Politiker haben am Dienstagabend im Stadtentwicklungsausschuss über die Pläne des Investors diskutiert und sich übereinstimmend für einen Fortgang des Verfahrens ausgesprochen. Das Projekt werde grundsätzlich positiv gesehen, jedoch habe es einige Nachfragen zur Höhe der Gebäude gegeben, berichtete der stellvertretende Ausschussvorsitzende Max Digwa (SPD).

Lesen Sie auch Südtorfeld: Stadt bringt noch ein Wohngebiet auf den Weg

Die Firma Beste-Bau plant vier Gebäude mit je 4 Vollgeschossen sowie einem Staffelgeschoss. Die Höhe dieser Häuser liegt bei von 13,5 Metern. Ein fünftes Gebäude soll vier Vollgeschosse plus ein Staffelgeschoss erhalten und in der Höhe 16,5 Meter messen. Die Etagen sind gestaffelt. So haben nur das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss die gleiche Grundfläche. Das oberste Geschoss ist als Staffelgeschoss erheblich kleiner als die Geschosse darunter. Die Dächer sind jeweils als Gründächer geplant. Das neue Wohngebiet soll einige Grünflächen erhalten, zur Kindertagesstätte ist zudem ein Spielplatz geplant. Sehndes Fachdienstleiter Godehard Kraft lobte die Pläne: „Das ist eine ganz spannende Architektur.“

Dem konnten im Ausschuss nicht alle zustimmen. Ein Wohngebiet mit derartig hohen Häuserkomplexen mitten in einer eher dörflich geprägten Kleinstadt wie Sehnde sei gewöhnungsbedürftig, meinte Axel Friehe (CDU). Auch die Parkplatzsituation war einigen Mitgliedern nach der Vorstellung des Konzepts unklar. Laut Plan ist für jede Wohneinheit mindestens einen Parkplatz vorgesehen. Dafür soll eine Tiefgarage entstehen, zudem sind ebenerdig weitere Stellplätze geplant.

Dicht bebaute Wohngebiete sollen die Sehnder Innenstadt beleben

Für Sehndes Ortsbürgermeister Helmut Süß ist das Ganze ein wichtiges Projekt: „Sehnde braucht dringend Wohnraum.“ Der Ortsrat hatte dem Vorhaben bereits Anfang Februar grünes Licht gegeben. Als „bedeutenden Beitrag zur Sehnder Mitte“ sieht auch Kurt Schwarzkopf (SPD) vom Stadtentwicklungsausschuss das Wohnprojekt. Sehnde benötige solche dicht bebauten Wohngebiete wie die jüngst eröffneten Maschhöfe zur Belebung der Innenstadt.

Noch im Februar soll der Entwurfsbeschluss für das neue Baugebiet Südtorfeld gefasst werden. Anschließend können die Sehnderinnen und Sehnder Stellung zu dem Projekt nehmen. Der entscheidende Satzungsbeschluss sei für Mitte dieses Jahres geplant, so Fachdienstleiter Godehard Kraft.

Investor und Beste-Bau-Geschäftsführer Dirk Berkefeld rechnet mit einem Baubeginn nicht vor 2023. Ob die Wohnungen später verkauft oder vermietet werden, ist noch unklar. Berkefeld sieht für die Vermarktung der Wohnungen jedoch überhaupt keine Probleme: „Wir haben dafür schon eine Liste mit vielen Interessenten.“

Von Patricia Oswald-Kipper