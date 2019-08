Springe

Bei einer Überprüfung eines Pattensers war der junge Mann aus dem Springer Stadtgebiet ins Visier der Polizei geraten. Gespeichert war er als Kontakt „Dealer“ plus seines Vornamens. In den von der Polizei ausgewerteten Aufzeichnungen tauchten auch die Namen von mehreren Kunden auf, die sich mit ihm zum Kauf von Marihuana und Amphetaminen verabredet hatten.

Drei von ihnen hörte das Jugendgericht nun als Zeugen an. Doch nicht einer von ihnen konnte sich angeblich an die Chatkontakte mit dem Angeklagten erinnern. In den Dialogen mit dem Angeklagten wurde selten im Klartext kommuniziert, bei den verwendeten gerichtsbekannten Synonymen – wie etwa Emma für Ecstasy – zuckten die Zeugen nur die Schultern. „Ich weiß nicht, was das bedeutet, man schreibt eben viel Blödsinn“, erklärte etwa ein 19-Jähriger, der für die Geschäfte mit dem Angeklagten bereits rechtskräftig wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden ist. Deshalb hatte er auch kein Zeugnisverweigerungsrecht für Fragen, bei denen er sich selbst belastet hätte.

Richterin: „Sehr unglaubwürdig“

Er erklärte jedoch, sich an nichts erinnern zu können. Er habe viel Stress und ganz andere Dinge im Kopf. Auch ein 18- Jähriger und ein 21-Jähriger gaben Erinnerungslücken an, als die Jugendrichterin minutiös ihre Chatverläufe zu möglichen Drogenkaufsverabredungen vorlas. Es sei sehr unglaubwürdig, dass sich die Zeugen an nichts erinnern können, sagte die Jugendrichterin. Das Gericht ging von den Drogenverkäufen des Angeklagten aus – zumal er sie eingeräumt hatte. Insgesamt soll er in vier Monaten Marihuana, Amphetamine und Ecstasy für 165 Euro verkauft haben. Der 21-Jährige ist einschlägig vorbestraft. Der Staatsanwalt beantragte, den jungen Mann wegen Dealens und Drogenbesitzes für zwei Wochen in den Arrest zu stecken. Die Jugendrichterin urteilte aber milder: Sie verurteilte ihn zu 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit.

Depressive Phase gehabt

Die Straftaten lägen schon eineinhalb Jahre zurück, begründete die Jugendrichterin unter anderem ihre Entscheidung. Der junge Mann, der nach Auskunft des Jugendgerichtshelfers wegen einer depressiven Phase eine ambulante Therapie absolviert hat, soll wegen seines Drogenkonsums an sechs Gruppengesprächen sowie an drei berufliche Beratungsgesprächen teilnehmen.

Von Anne Brinkmann-Thies