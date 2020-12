29 951 Einwohner – Die Lage in Springe ist stabil

Springe

Stillstand kann man Springe nun nicht unterstellen bei all den gegenwärtigen und künftigen Baustellen. Und doch gibt es ihn: nämlich beim Bevölkerungswachstum. Drei Monate lang hat sich da – unter dem Strich – nichts getan: Zwischen Juli und September ist Springe laut Region Hannover bei genau 29 951 Einwohnern verharrt.

Das ist insofern ungewöhnlich, als dass es regionsweit in dem besagten Quartal gar einen leichten Rückgang an Einwohnern gab – manche Städte schrumpften, andere wuchsen ein wenig. Wedemark gewann drei Einwohner; Ronnenberg verlor gerade einen. Aber so gar keine Bewegung – das schaffte nur Springe.

Alle drei Monate veröffentlicht die Region ihre Bevölkerungsstatistiken, die in den vergangenen Jahren tendenziell immer eine Richtung kannten: aufwärts. So knackte man 2018 erstmals die 1,2-Millionen-Einwohner-Marke für Landeshauptstadt und Region. Zuletzt gab es allerdings eher den nun bestätigten Abwärtstrend: Schon im ersten Quartal 2019 gab es das erste Mal seit knapp zwei Jahren kein Plus mehr. Und über die 1,2-Millionen-Marke helfen nach wie vor vor allem die 23 804 Menschen, die hier ihren Nebenwohnsitz haben.

Der Verlust, das gehört auch zur Wahrheit, ist aber gering: Konkret verzeichnete die Region zwischen Juli und September 719 weniger Einwohner in der Landeshauptstadt. Und das können die 530 mehr im Umland nicht auffangen.

Neun Städte und Gemeinden melden im Vergleich zum vorherigen Quartal einen Bevölkerungsrückgang. Den stärksten absoluten Rückgang im Umland hatte die Stadt Langenhagen zu verzeichnen gehabt (–67), die bereits das zweite Quartal in Folge eine rückläufige Einwohnerzahl hat. In elf Städten und Gemeinden ist die Bevölkerungszahl im gleichen Zeitraum angestiegen.

Und in Springe eben gleich geblieben. Hier teilen sich die 29 951 Einwohner auf in 29 328 mit Hauptwohnsitz und 623 mit Nebenwohnsitz. 206 wohnen in der Region und haben in Springe einen Nebenwohnsitz. Sie fließen aber in die Statistik nur mit dem Hauptwohnsitz in der jeweils anderen Regionskommune ein.

Grundlage der Bevölkerungsstatistik der Region Hannover sind die Auskünfte aus den Einwohnermelderegistern der Städte und Gemeinden. Übrigens hat auch hier die Corona-Krise ihre Auswirkungen gezeigt: Weil vor allem im Sommer zahlreiche Daten fehlten, weil die Meldeämter der Kommunen wegen der Schließungen schwieriger erreichbar waren, habe man nun im dritten Quartal etwa nachgemeldete Umzüge nachträglich eingearbeitet.

Von Christian Zett