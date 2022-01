Abgeschobene syrische Familie aus Springe wartet in Bad Fallingbostel auf weitere Schritte

Springe

Gibt es eine Chance auf eine Rückkehr nach Springe für die vor Weihnachten abgeschobene syrische Familie Husein? Die Entscheidung darüber dürfte noch einige Wochen in Anspruch nehmen. Wir erklären, wie es weitergeht – und welche Politiker inzwischen involviert sind.

Die Familie war vor Weihnachten mit Eltern und vier Kindern nach Kroatien abgeschoben worden: Dort hatten sie vor einigen Jahren bei ihrer Flucht den ersten Asylantrag innerhalb der EU gestellt.

An der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Springe, die einige der Kinder besuchten, hat sich seitdem eine rege Bewegung gebildet, die sich für die Rückkehr der Huseins nach Springe einsetzt. Eine gute Nachricht für die Unterstützer gab es bereits zum Jahreswechsel: Die Familie war wieder nach Deutschland eingereist. Nach Informationen der Zeitung befindet sie sich auch bereits in Niedersachsen, genauer: im Ankunftszentrum Bad Fallingbostel-Oerbke. Das ehemalige britische Militärgelände dient seit 2015 als eine von zwei zentralen Aufnahmestellen des Landes für ankommende Flüchtlinge: Hier werden sie registriert und versorgt, bevor es für sie in eine permanentere Unterkunft oder aber – bei einem bereits genehmigten Asylantrag – direkt in die Kommunen geht.

Verfahren kann Wochen dauern

Momentan sei der Andrang in Bad Fallingbostel groß, sagt eine Sprecherin der Landesaufnahmebehörde: Die sechsköpfige Springer Familie gehört zu gut 1500 Menschen, die dort gerade untergebracht werden; die Kapazität ist quasi erreicht. Bis die Familie weiß, wie es mit ihr weitergeht, können noch Wochen vergehen – so lange kann der Registrierungs- und Antragsprozess dauern. Beschleunigt werden könnte das Verfahren bis zur Entscheidung in diesem Fall durch den Umstand, dass die Familie bereits registriert ist.

Familie ist in Quarantäne

Die Entscheidung über einen möglichen neuen Asylantrag fällt am Ende das Bundesamt für Migration, das eigens mit einer Außenstelle auf dem Gelände vertreten ist. Wegen der Corona-Pandemie befindet sich die Springer Familie momentan in Quarantäne – die Registrierung und Bearbeitung von Anträgen laufe in einem solchen Fall aber parallel weiter, so die Sprecherin. Ob und wann die Huseins am Ende nach Springe zurückkommen können, ist offen. Das Problem: Bislang pochen die Behörden bei den Huseins auf das sogenannte Dublin-Abkommen. Weil die Familie über Kroatien in die EU eingereist ist, sei der dort gewährte Schutzstatus ausschlaggebend – daher auch die Abschiebung. In einem weiteren Land könne kein Antrag gestellt werden.

Politiker sehen sich den Fall an

Neben der IGS, die bereits eine Demo organisierte, und der ehemaligen Lehrerin Mechthild Clemens sind auch diverse Spitzenpolitiker in die Gespräche über eine Rückkehr der Familie involviert. Clemens steht unter anderem mit den Landtagsabgeordneten Ulrich Watermann und Petra Tiemann sowie mit Innenminister Boris Pistorius (alle SPD) in Kontakt – genau wie mit den heimischen Bundestagsabgeordneten Filiz Polat (Grüne) und Matthias Miersch (SPD). Regionspräsident Steffen Krach habe zugesagt, er werde den Fall zum Anlass nehmen, sich die Prozesse und Abläufe noch einmal anzuschauen“, berichtet die HAZ. Die Region Hannover ist für Springe die zuständige Ausländerbehörde. Sie hatte auf Anfrage der Zeitung erklärt, die Familie habe alle rechtlichen Mittel gegen ihre Abschiebung ausgeschöpft.

Die Huseins waren seit 2012 auf der Flucht, lebten zwischenzeitlich in der Türkei und kamen vor gut zweieinhalb Jahren nach Springe. Clemens sagte der HAZ, es sei gegen den Gedanken der Integration und des Kindeswohls, die Familie nach so vielen Jahren in ein völlig neues Land zu schicken.

2000 Unterzeichner für Petition

Eine Online-Petition für die Familie hat inzwischen mehr als 2000 Unterzeichner in der Region Hannover erreicht – 5300 sind aber nötig, damit sich die Politik und die Behörden formell mit dem Antrag beschäftigen müssen.

Von Christian Zett