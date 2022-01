In Springe kämpft eine ganze Schule gegen die Abschiebung dreier Mitschüler. Auch prominente Politiker haben sich bereits in den ungewöhnlichen Fall eingeschaltet. Erst vor wenigen Tagen hatte eine Förderschule in Hannover für Aufsehen gesorgt, als sie die Abschiebung zweier schwer sehbehinderter Mitschüler stoppen konnte – vorerst.