Seit Jahren gibt es Klagen über lange Schlangen zu Stoßzeiten und die beengten Verhältnisse auf dem Gelände an der Oppelner Straße. Dann war aus den Wiedereröffnungsdebatten nach der Coronaschließung des Wertsthoffhofs im Frühjahr ein konkreter politischer Plan entstanden: Die Regionsversammlung beschloss, Entsorger und Betreiber Aha möge Varianten für Neubau und Erweiterung prüfen. Vor 2022 werde da aber wohl nichts draus, hatte Aha im Oktober verlauten lassen. Denn in jedem Fall seien zeitfressende „Detailplanungen, Bauanträge und Ausschreibungen für Bauleistungen“ nötig.

„Schöne und große Lösung“

Ende Oktober stellte der Entsorger der Politik dann hinter verschlossenen Türen die Ergebnisse der Prüfung vor. Nach Informationen dieser Zeitung waren dabei zwei konkrete Varianten im Spiel, zwei Standorte. Beteiligte sprechen von einer „schönen und großen Lösung“.

Aha könnte Flächen kaufen

In der Diskussion war bislang unter anderem eine Erweiterung unter Mithilfe der Stadt: Die könnte, so ging die Überlegung, der Aha Flächen des benachbarten Bauhof-Lagers verkaufen. Man wolle „möglich machen, was möglich ist“, hatte Bürgermeister Christian Springfeld betont.

Doch Baufachbereichsleiter Jörg Klostermann sieht diese Variante kritisch. Er bestätigt, dass es 2021 ein Gespräch mit Aha bezüglich eines Standortes für den Wertstoffhof geben solle. Jedoch: „Da wir dringend Erweiterungsflächen für den Bauhof brauchen, sind an dem Standort nur ein paar Quadratmeter für Aha abzugeben.“

Umzug samt Neubau?

Deutet das schon auf einen Umzug samt Neubau hin? „Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir uns wegen der laufenden Gespräche zu Einzelheiten noch nicht äußern können“, sagt Aha-Sprecherin Helene Herich.

Die Region Hannover erklärt die Heimlichkeiten damit, dass in den Gesprächen Interessen Dritter – in dem Fall die der womöglich verkaufswilligen Grundstückseigentümer – berührt seien.

