Alferde

Ob eine Teilnahme 2020 oder dann beim nächsten Wettbewerb stattfindet, sei noch nicht klar, so Ortsbürgermeister Uwe Metz. „Auf jeden Fall erhoffe ich mir neue Erkenntnisse und Anstöße für unser Dorfleben.“ Und das funktioniert in Alferde gut: „Wir hatten wirklich schöne Veranstaltungen in 2019“, erinnert er an ein allererstes Weinfest im Dorf unter den schattigen Bäumen des Kirchgartens, das der Dorfverein veranstaltet hatte. Im kommenden Jahr sei dort ein Bierfest geplant, verrät Metz.

Dass am Kirchgarten inzwischen sogenannte Gabionenbänke zum Verweilen einladen, mache den Platz als Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft umso schöner. Ein anderer Raum für Zusammenkünfte mit einem Dach über dem Kopf ist das Dorfgemeinschaftshaus. „Das wird auch gut genutzt“, sagt Metz: „Der Chor trifft sich dort ebenso wie die Turner, die Kindergruppe oder der Dorfverein.“

Feuerwehr hofft auf Gerätehaus

Problem: Der Saal ist nur über eine Treppe zu erreichen. „Zwar haben wir für die Außentreppen eine Rampe gekauft, die Innentreppe ist und bleibt aber eine Barriere“, so der Ortsbürgermeister. Aber der Wunsch des Ortsrats, das bisherige Feuerwehrgerätehaus als Dorfgemeinschaftshaus zu nutzen, liegt derzeit auf Eis. Denn ob und wann ein neues Gerätehaus gebaut wird, sei ungewiss. Neue Erkenntnisse erhofft sich nicht zuletzt der Ortsbürgermeister durch den Feuerwehrbedarfsplan, der demnächst vorliegen soll. Der wiederum sei Grundlage für eine Ratsentscheidung zum Thema Gerätehaus in Alferde, erinnert Metz. Der Rat hatte dem Kauf eines 3500 Quadratmeter großen Areals durch die Stadt Springe Ende Oktober zwar zugestimmt. Dass das Grundstück für den Neubau eines Gerätehauses genutzt werden soll, war von der Politik jedoch nicht zugesichert worden. „Natürlich wünsche ich mir, dass auf diesem Grundstück ein neues Domizil für die Feuerwehr gebaut wird, das dann auch für mindestens die nächsten 40 Jahre die Normen erfüllt“, stellt Metz klar.

Warten heißt es für die Alferder und Eldagser aber auch bei einem anderen Thema: dem erhofften Radweg zwischen den beiden Orten. Metz hat sich wiederholt an die SPD-Landtagsabgeordnete Kerstin Liebelt gewandt. Schließlich habe er die Auskunft bekommen, dass erst in fünf Jahren eine neue Prioritätenliste erstellt wird, in der dann auch der Radweg entlang der Landesstraße 461 stehen könnte. „Wir werden an dem Thema dranbleiben, aber so schnell wird es nichts werden“, sagte Metz.

Metz zieht positive Bilanz

Unterm Strich zieht er trotzdem eine positive Jahresbilanz: „Wir haben ein gut funktionierendes Vereinsleben, und wir haben viele Kinder hier in Alferde“, freut sich der Ortsbürgermeister. Gut, dass es da keine Überlegungen seitens Regiobus gab, den Busverkehr einzuschränken. „Das ist ja auch fast unsere einzige Infrastruktur“, so Metz. Auf die Rückkehr einer Verwaltungsaußenstelle will Alferde verzichten. „Die hatten wir auch seit 2003 nicht mehr“, erinnert Metz.

Von Anne Brinkmann-Thies