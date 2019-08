Alferde

Eine Uhr, drei Ziffernblätter: Der Taktgeber der Uhr, die in Alferde am Turm die Zeit vorgibt, ist schon etwas Besonderes. Während andere Turmuhren selbstständig die Zeit empfangen und anzeigen, kommt der Rhythmus der Alferder Zeit noch von einem zentralen elektromechanischen Uhrwerk, das allen drei Zeigern den Takt vorgibt. „So etwas gibt es nur noch in wenigen Gemeinden“, sagt Cornelia Metz, Vorsitzende des Gemeinderates. Deshalb hat der Kirchenkreis Wert darauf gelegt, dass das alte Uhrwerk erhalten bleibt.

Das wiederum bringt Ortsbürgermeister Uwe Metz auf den Plan. Er hatte ausprobiert, das Gestänge zu reparieren, „aber erfolglos“, wie er selbst einräumt. Die andere Lösung sah dann so aus, dass Fachleute beauftragt worden sind. Bis die jedoch kamen, hat es eine Weile gedauert: Rund zweieinhalb Jahre lief die korrekte Zeit knapp an der Turmuhr vorbei. Nur die Glocken schlugen pünktlich ohne Fehl und Tadel.

Das ist jetzt Geschichte, zur Freude auch von Pastor Gerald Flade, der stolz darauf ist, dass die Gemeinde die Reparatur mit Spenden der Gemeindemitglieder und einem Zuschuss des Landeskirche finanzieren konnte. „Ich finde es toll, wie sich das Dorf engagiert hat, weil die Uhr nicht funktionierte“, sagt auch die Gemeinderatsvorsitzende. Unter anderem wurde in Gottesdiensten und im Gemeindebrief um Spenden gebeten.

Wie hoch der Zuschuss der Landeskirche ausfallen wird, steht noch nicht fest. Insgesamt hat die Reparatur des Gestänges 4500 Euro gekostet. Auf die Spezialfirma mussten die Alferder allerdings lange warten. „Es gibt nicht mehr viele Unternehmen, die so etwas machen“, sagt Metz. Für die richtige Zeit braucht es zuweilen etwas Geduld und einen langen Atem. Beides haben die Alferder bewiesen.

Kirche ist mehr als 1000 Jahre alt

Der Turm der St.-Nicolai-Kirche wurde um 1300 als Wehrturm errichtet. Das Fachwerkgeschoss ist im Jahr 1822 auf den Wehrturm aufgesetzt worden.

Die Kirche selbst ist indes mehr als 1000 Jahre alt. Ein bemerkenswertes Detail der Turmuhr: In Nord- und Südrichtung ist das Ziffernblatt eckig, im Westen dagegen ist es rund. Im Osten gibt es überhaupt keine Zeitanzeige.

Der Turm ist im Jahr 2013 sowohl innen als auch außen restauriert worden. Im Turm hängen zwei Glocken, eine mit dem Schlagton gis, die zweite hat den Schlagton h.

Das Langhaus der Kirche stammt aus der ottonisch-romanischen Zeit, also etwa aus dem achten Jahrhundert. Das Kreuz auf dem Altar ist aus der Spätgotik, also aus dem 15. Jahrhundert. Die Pieta kommt aus der gleichen Zeit.

Von Ralf T. Mischer