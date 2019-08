Eldagsen

Bereits am Montag war Martin Impler aus Bad Aibling, Fachmann für Wasserräder aus Holz und Metall, mit einem Mitarbeiter nach Eldagsen angereist, um alles vorzubereiten. Am Dienstagmorgen dann setzte der Experte das Mühlrad ein. Ortsbürgermeister Karl-Heinrich Rohlf (CDU): „Wir freuen uns, dass es umgesetzt ist.“

Der Fachmann aus Oberbayern erläuterte, dass das Mühlrad einen Durchmesser von 2,50 Metern hat. Es besteht aus Metall und aus Lärchenholz: „Die ist besonders wasserresistent“, sagt der Hersteller. Das Metall sei bewusst so ausgewählt, dass es mit der Zeit Rost ansetze – frühestens nach einem halben Jahr dürfte es, je nach Witterung und Wasserzusammensetzung, in tiefem Rostbraun erstrahlen. „Das sieht einfach besser aus“, sagt der Fachmann, auf die Haltbarkeit des Metalls wirke sich der Rost nicht aus. Gestrichen mit einer Lasur werde die Welle, denn die soll so lange wie möglich rostfrei bleiben – setze die Welle Rost an, mache das einen unguten Eindruck. Den Großteil der Wasserräder baut Impler für die Stromerzeugung. Das ist hier bislang nicht vorgesehen.

Eldagsens ehemaliger Ortsbürgermeister Ralf Burmeister erinnerte sich daran, wie das alte Mühlrad an der abgerissenen Senfmühle um 1970 von den Pionieren der Bundeswehr abmontiert worden war. „Es war morsch und wurde nicht mehr gebraucht“, sagt er. Umso mehr freut er sich, dass ein neues Mühlrad im Bach hängt.

Das Wasser wird bislang noch an der Brücke vorbeigeleitet. Rohlf hofft, dass der Gehlenbach Ende der Woche wieder unter der Brücke hindurchfließt. Dann wird er noch nicht das Mühlrad antreiben. Noch fehlt das Gerinne aus Metall, das so angelegt sein muss, dass Neigung und Breite passen, sodass das Rad genug Schwung bekommt. Darum wird sich Schlossermeister Carl-Heinz Brütt aus Eldagsen kümmern. Wann er das Gerinne angebracht und so weit austariert hat, dass das Wasser fließen und dem Mühlrad Schwung geben kann, steht noch nicht fest.

Klar ist, dass der Mühlradbauer für Fertigung, Transport und Montage des Wasserrades rund 11 000 Euro bekommt. Bürgerverein und der Verein Für Eldagsen haben 10 000 Euro für das Projekt gesammelt. Fest steht auch, dass die Wallstraße „spätestens im Februar 2020 wieder befahrbar ist“, sagt Planer Christoph Schwahn, der die Stadtsanierung in Eldagsen managt.

Wenn der Verkehr wieder rollt, soll neben dem Mühlrad ein Pavillon entstehen, der nicht nur als Regenschutz dienen soll: Der Ortsrat möchte darin auch einen Bücherschrank unterbringen.

Von Ralf T. Mischer