Springe

Entstehen sollen die beiden Windräder mit einer Nabenhöhe von 164 Metern an der Landesstraße zwischen Springe und Bad Münder. Dazu hat die Nachbarkommune einen Nutzungsvertrag mit der Hilligsfeld Landwind Infrastruktur GmbH abgeschlossen, die die beiden Windenergieanlagen bauen und betreiben möchte. Die Politik in Bad Münder hat bereits grünes Licht für den Bau gegeben.

Widerstand kommt nun aus Springe – von einem Bürger: Rudolf Krause, Nabu-Mitglied aus Altenhagen I, fürchtet, der sei Bau eine „nicht unerhebliche Gefährdung für die Vogelwelt und die Fledermäuse in diesem Bereich“, schreibt Krause in einer Stellungnahme an die Stadtverwaltungen in Springe und Bad Münder sowie an den Kreis Hameln-Pyrmont.

Ganzjahres-Monitoring gefordert

Krause, der unweit der geplanten Anlagen lebt, beobachtet dort fast täglich Rotmilane, Mäusebussarde, Kormorane und Graureiher. Während der Zugzeit, also im Frühjahr und Herbst, sind laut Krause weitere Vögel wie Bergfinken, Rotdrosseln, Ringeltauben und andere zu beobachten. Überdies weist der Altenhägener auf die Bedeutung der Teichanlage bei Sedemünder für etliche Fledermausarten hin. Für Krause sind seine Beobachtungen Grund genug, um dort genau hinzuschauen – und deshalb verlangt er, dass ein ganzjähriges Monitoring, also eine Überwachung des Standortes, durchgeführt wird.

Klar Stellung bezogen hatte der Nabu bereits im Rahmen einer Öffentlichkeitsbeteiligung im Jahr 2015. Damals wies der Naturschutzverband darauf hin, dass Deisterpforte und Sünteltal „wichtige Zugkorridore für wandernde Vogel- und Fledermausarten“ seien. Damals beantwortete Bad Münder die Nabu-Einwände damit, dass bei der Aufstellung des Windenergiekonzeptes der Stadt den Naturschutzbelangen ein sehr hohes Gewicht gegeben worden sei.

Auch Springe hatte Bedenken

Auch die Stadt Springe hatte bereits Stellung gegen den Bau der Großanlagen nahe ihrer Stadtgrenze bezogen. Sie hatte seinerzeit auf die Bedeutung des Bereichs für die Vogelwelt hingewiesen – und die Gefahr dargestellt, dass der vorgeschriebene Schutzkorridor für den Rotmilan nicht eingehalten werde. Bad Münder räumt in dem Zusammenhang ein, dass die Empfehlungen der Vogelschutzwarten für Mindestabstände zu Brutplätzen, etwa des Rotmilans, „nicht vollständig“ eingehalten werden könnten. Allerdings müsste das auch nicht sein, heißt es in einer Stellungnahme Bad Münders aus dem Jahr 2016.

Für die Stadt Springe sind die Einflussmöglichkeiten weitgehend ausgeschöpft. So stellt denn auch Springes Bauchef Jörg Klostermann klar, dass die Stadt sich nur um Belange kümmern könne, die „im Rahmen unserer Zuständigkeit“ seien. Heißt: Springe kann sich nur so weit in die Planungen der Nachbarkommune einmischen, wie der behördliche Rahmen es zulässt.

Für Krause ist das nur ein schwacher Trost. Allerdings könnte er mit seiner Kritik bei der Stadt Bad Münder auf taube Ohren stoßen. Vorgesehen ist der Bau der Windräder Typ Nordex N 163 nach Angaben der Stadt Bad Münder nämlich bereits für das zweite Quartal 2020 – also zwischen April und Juni des kommenden Jahres. Die Baugenehmigung ist bereits beantragt.

Von Ralf T. Mischer