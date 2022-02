Alvesroder Deistermusikanten mit neuer Spitze

Alvesrode

An diese Jahresversammlung werden die Mitglieder der Alvesroder Deistermusikanten noch lange zurückdenken. Nicht nur, weil diese Zusammenkunft am Freitagabend erneut unter Corona-Bedingungen stattfinden musste. Das Besondere aber waren die Vorstandswahlen. Zwar hat Wolfgang Nickees, der im Herbst vergangenen Jahres zum Ortsbürgermeister gewählt worden ist, als Vereinschef nicht ganz die Amtszeit der bisherigen Bundeskanzlerin erreicht. Aber immerhin waren es mit zwölf Jahren nur vier Jahre weniger. Nun, so seine eigenen Worte, mache er sich vom Acker, um die Verantwortung in die Hände jüngerer Vereinsmitglieder zu legen: Sein Nachfolger heißt Björn Witte.

Geheime Wahl

In geheimer Wahl zum Vorsitzenden, die der stellvertretende Alvesroder Ortsbürgermeister Karl-Heinz Schade leitete, konnten die Mitglieder zwischen Björn Witte und Tristan Lehmann entscheiden. Björn Witte bekam die meisten Stimmen. Tristan Lehmann wurde zum zweiten Vorsitzenden gewählt, Fabian Pankoke wurde zugleich dritter Vorsitzender und IT-Beauftragter. Das Amt des Kassenführers übernahm Colin Hinze. Die Aufgabe der Schriftführerin bleibt in den bewährten Händen von Nicole Gewetzki, und die Jugendarbeit verantwortet weiterhin Mathias Pankoke.

Bevor die Mitglieder aber wählten, blickte Nickees zurück auf die vergangenen Monate: Hier waren die Auswirkungen von Corona deutlich zu spüren, denn große Konzerte, wie sie für die Deistermusikanten üblich sind, fielen aus. Erstaunlich, dass die Kassenlage trotz fehlender Einnahmen aus den Konzerten mit gut 22 000 Euro durchaus beruhigend ist, so die einhellige Meinung der Versammelten. Dies konnten auch die Kassenprüfer bestätigen und Burkhard Nickees für seine transparente Kassenführung loben.

In seinem Bericht erinnerte Nickees auch an das Benefizkonzert für die Flutopfer auf der Jagdschlosswiese, das trotz sehr eingeschränkter Probenzeiten ein Erfolg war.

Dieses Konzert war auch für den neuen Dirigenten Arne Westphal-Behnsen, der während der Versammlung auch seine Ernennungsurkunde um Chefdirigenten erhielt, sein erster Auftritt mit den Deistermusikanten.

Schwierige Nachwuchsarbeit

Besonders schwierig sei die Nachwuchsarbeit in den letzten Monaten gewesen, so Nickees. Allerdings motivierte Ausbildungsleiterin Steffi Bennecke mit vielen kreativen Ideen die jungen aktiven Musikerinnen und Musiker offenbar immer wieder neu. So musste der Nachwuchs nicht nur theoretische Aufgaben lösen, sondern schickte auch kleine Filme über die eigenen Übungsstunden zu Hause an die Ausbildungsleiterin. Trotz weggebrochener Einnahmen stehe der Verein ganz gut da und nähere sich auch wieder mit der Mitgliederzahl der Marke 220, sagte der scheidende Vorsitzende Nickees.

Er dankte denen, die auf ihnen zustehende Entschädigungen verzichtet hatten. Doch trotz vieler Spenden müsse der Jahresbeitrag um 10 Euro angehoben werden. Diese Erhöhung bestätigten die Mitglieder auf der Versammlung.

Nickees bedankte sich bei den engagierten Mitgliedern und blickte zuversichtlich in die Zukunft: „Ich verlasse nun die Chefbrücke in der Gewissheit, einen tollen Vorstand zu bekommen, dessen erste Aufgabe darin bestehen wird, den Verein zusammenzuhalten!“

Mit dabei auf der Jahresversammlung waren - wie schon in den Jahren davor - die beiden Ehrenmitglieder Fritz Howind und Konrad Nickees. Zusammengenommen zählen sie 188 Lebensjahre – und gelten bei den Deistermusikanten als Symbol für die Treue zu dem vor 96 Jahren als Posaunenchor gegründeten Verein.

Von Horst Voigtmann