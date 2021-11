Hannover

Ein 28-jähriger Autofahrer ist am Montagabend auf der Landstraße 461 verunglückt und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizeidirektion Hannover mitteilt, fuhr er gegen 18.20 Uhr in einem Fiat Panda auf der L461 in Richtung Eldagsen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehren Springe mitteilt, ereignete sich der Unfall auf Höhe des Wisentgeheges.

L461 über Stunden gesperrt

Der Mann erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf etwa 3000 Euro. Die L461 war für die Unfallaufnahme etwa zwei Stunden gesperrt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter Telefon (05 11) 1 09 18 88 zu melden.

Von Manuel Behrens