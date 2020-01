Springe

Mit satten 2,8 Promille im Blut hatte die Polizei im Juli einen Mopedfahrer in der Wolfstalstraße erwischt und ihm den Führerschein abgenommen. Er sei aber gar nicht gefahren, sondern habe sein Zweirad geschoben, sagte der 35-jährige Mann jetzt in einer Verhandlung vor der Strafrichterin am Springer Amtsgericht.

Nachdem er an einem Kiosk ziemlich viel getrunken habe, habe er sein Moped nach Hause geschoben, erzählte der Angeklagte. Im Bereich des Neuen Friedhofs sei er auf eine Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen getroffen und in eine verbale Auseinandersetzung geraten. „Ein Wort gab das andere“, so der Angeklagte. Besonders mit einem jungen Mann, den er aus anderen Begegnungen bereits kannte, gab es Stress. Der Angeklagte fühlte sich von ihm bedroht. „Ich wollte so schnell wie möglich aus der Situation heraus und bin mit dem Moped rasch weitergelaufen“. Dabei kippte es um, der Angeklagte verletzte sich dabei heftig an der Fußraste, die sich in sein Bein bohrte. Zudem knickte der rechte Blinker des Zweirads ab.

Angeklagter erhält Führerschein zurück

Als die Polizei eintraf, sagte unter anderem eine junge Frau aus, der Angeklagte sei gefahren. Sie soll die Lebensgefährtin jenes Mannes sein, mit dem der Angeklagte Stress hatte.

Die junge Frau erschien aber weder bei der Polizei, um ihre Zeugenaussage zu unterschreiben, noch kam sie der Ladung des Gerichts nach, bei der Verhandlung als Zeugin auszusagen. Das Gericht stellte das Verfahren gegen den 35-Jährigen ein. Er bekam noch im Gerichtssaal seinen Führerschein wieder, auf den er seit vier Monaten hatte verzichten müssen. Auf mögliche Entschädigungszahlungen für die Zeit ohne Fahrerlaubnis verzichtete der Springer. Er werde sich künftig von dem Bereich des Neuen Friedhofs möglichst fernhalten, erklärte er zudem. Dort soll die Gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen immer wieder einmal Parties feiern.

Von Anne Brinkmann-Thies