Andrea Lammert – Reisebuchautorin aus Lüdersen mit nachhaltigem Blick

Lüdersen

Auf Tour gehen und in die Ferne schweifen: Das hat für die Lüdersenerin Andrea Lammert häufig einen ganz professionellen Hintergrund: Die gelernte Journalistin arbeitet seit vielen Jahren auch als Reisebuchautorin. Gerade ist ihr jüngstes Werk erschienen: „52 kleine & große Eskapaden in Ostfriesland“ heißt der im DuMont-Verlag erschienene Reiseführer, für den Lammert die Ziele ausgewählt, die Texte verfasst und auch die Fotos gemacht hat.

Auszeit, Abenteuer und Lebensfreude für jede Woche des Jahres verspricht das Buch, für das die zweifache Mutter im Nordwesten Deutschlands unterwegs war. Dass sie sich in dieser Gegend gut auskennt, liegt auch daran, dass sie bereits einen ADAC-Reiseführer über Ostfriesland und einen über die Nordseeküste verfasst hat.

Lammert hat bei der Lüneburger Landeszeitung volontiert, arbeitete dann beim Radio – unter anderem bei Antenne Niedersachsen – und baute als Chefredakteurin das hannoversche Obdachlosenmagazin Asphalt mit auf. Als Freiberuflerin lernte sie aber auch Pressearbeit in vielen anderen Bereichen kennen. Sie gibt zudem Seminare rund ums Schreiben und die Medienarbeit.

Und sie geht gerne auf Reisen – manchmal mit der Familie, meist aber alleine. Ihre Eindrücke, Erlebnisse, Tipps und Empfehlungen finden sich in diversen Reiseführern, Zeitschriften und Zeitungen. So schrieb sie unter anderem eine Reportage über die Mongolei (Zeitschrift Terra) und Reiseführer über verschiedene deutsche Städte von Weimar bis Hannover. Lammert hat aber auch deutsche Pilgerreisen und die schönsten Trekkingtouren europaweit journalistisch begleitet und in Büchern umgesetzt.

Und auch ihr Lieblingsland Frankreich findet natürlich literarisch wie fotografisch seinen Niederschlag – mit einem Reiseführer zu Paris und Südfrankreich. „Einen Reiseführer herauszugeben ist ein bisschen wie eine Schwangerschaft“, beschreibt Lammert diesen Prozess. Gerade zum Ende hin werde es auch oft mühsam, besonders, wenn der Zeitdruck wächst.

„Schreiben ist mein Beruf“, so die 50-Jährige, die neben Reisebüchern und Bildbänden auch regelmäßig für viele Blogs und Onlineportale schreibt und fotografiert. Der Journalistin, die seit zehn Jahren mit ihrer Familie in Lüdersen lebt, sind aber auch andere Themen sehr wichtig. „Mein Schwerpunktthema ist die Nachhaltigkeit“, berichtete sie . Hier habe sie viel Erfahrung gesammelt und kann darüber auch authentisch schreiben. Am Herzen liege ihr zudem das Themenfeld Schamanismus und Mystik. In ihrem eigenen Blog, den sie seit drei Jahren unter indigo-blau.de betreibt, verbindet sie deshalb neben Ausflugstipps und nachhaltigen Rezepten auch die Themen Reisen und Mystik. „Das gibt es sonst fast nie“, sagte Lammert. Das Interesse ist offenkundig groß: „Monatlich habe ich rund 100 000 Seitenaufrufe“, erklärt sie.

Von Anne Brinkmann-Thies