Angst vor Parknot auf dem Burghof in Springe

Die Pläne sind bekannt – das, was der Springer Ortsrat dazu meint, aber nicht. Den Bebauungsplan zum Rathausumbau haben die Mitglieder während ihrer nächsten Sitzung auf der Tagesordnung. Ortsbürgermeister Karl-Heinz Friedrich ( CDU) meldet bei zwei Punkten bereits jetzt Bedenken an.

„Für Kinder interessant“

Zum Einen, bekennt Friedrich, liege ihm die Ausstellung des Museums auf dem Burghof in der Remise besonders am Herzen. „Gerade für Kinder sind die Exponate interessant zum Ansehen“, sagt Friedrich über die Schau in dem Gebäude, in dem laut Plänen ein Café untergebracht werden soll. Friedrich weist darauf hin, dass etliche Exponate der Schau, die im Erdgeschoss der Remise landwirtschaftliche Geräte und in der oberen Etage wald- und forstwirtschaftliches Gerät zeigt, gespendet worden seien – und die Spender ein besonderes Interesse daran hätten, dass die Gegenstände gezeigt würden.

Sorgen macht sich der Ortsbürgermeister auch über die Parksituation auf dem Gebiet rund um den Burghof. Denn bereits jetzt sei die Parksituation angespannt. Wenn große Teile des Burghofparkplatzes verschwänden, „wird das auf alle Fälle eng“, schätzt Friedrich.

Immerhin müssten auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung irgendwo ihr Fahrzeug abstellen, der nächste benachbarte Parkplatz an der BBS werde von den Schülern gebraucht – und Bürger, die das Rathaus besuchen wollen, bräuchten auch Stellplätze für Autos. „Ein Großteil der Parkplätze soll wegfallen, da müssen wir uns auf jeden Fall Gedanken machen.“

Der Ortsrat hat den Bebauungsplan „Auf dem Burghof“ am Mittwoch, 2. September, auf der Agenda. Tatsächlich aber nimmt das Gremium den Plan aber nur zur Kenntnis und kann Anregungen geben, nicht jedoch den Plan kippen. Denn der Beschluss, das Projekt zur Planungsreife zu bringen, ist bereits vom Stadtrat gefasst.

Der Rat hatte im Juni mit knapper Mehrheit beschlossen, dass das Millionenprojekt bis zur Genehmigungsreife vorangebracht werden soll – dann könnte die Politik endgültig den Daumen heben oder senken.

Die Erweiterung des Rathauses ist aus einem Architekturwettbewerb hervorgegangen, den das Unternehmen „SEP Architekten“ aus Hannover gewonnen hat. Durch die Neubauten soll das bestehende Ensemble aus Rathaus, Museum und Remise vervollständigt und der Museumshof als Platz neugestaltet werden. Die überplante Fläche ist 3,6 Hektar groß.

„Kosten kaum vorauszusehen“

Wie hoch die Kosten für das Neubauprojekt ausfallen werden, ist laut Bürgermeister Christian Springfeld bislang kaum vorauszusehen. 2,4 Millionen Euro waren ursprünglich für das Projekt in 2020 veranschlagt worden.

Von Ralf T. Mischer