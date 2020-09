„Anne“ soll Angebote für Familien in Springe transparent machen

Springe

„ Anne“ kommt, „ Anne“ hilft: Was wie eine gute Fee klingt, ist die Abkürzung für eine ANgebots- und NEtzwerkliste für (werdende) Familien mit Kindern von 0 bis 10 Jahren. Mit einem Plan der Stadt wird das Programm „Frühe Hilfen“ in Springe – in Kooperation mit der Region Hannover – ausgebaut.

„Die neue Netzwerkkarte soll alle Angebote und Hilfen für die Familien transparent und sichtbar machen“, erklärt Britta Lehnhardt, Koordinatorin der „Frühen Hilfen“ und – gemeinsam mit Mitgliedern der Lenkungsgruppe – für „ Anne“ im Einsatz. Sie startete mit weiteren Unterstützern die nächste Programmphase: Nun sollen und können sich Fachkräfte, Ärzte, Therapeuten und Beratungsstellen, aber auch Vereine mit ihren Freizeitangeboten für die Netzwerkliste anmelden. Möglich ist das bis zum 16. Oktober im Internet unter der Adresse https://anne.hannit.de.

Rund 170 mögliche Teilnehmer werden zudem persönlich per E-Mail angeschrieben, sagt Bürgermeister Christian Springfeld, der die Schirmherrschaft über dieses Projekt übernommen hat. In Springe sei man mit dem Erstellen der Netzwerkkarte schon sehr weit und nehme regionsweit sogar eine Vorreiterrolle ein, so Springfeld. „Darauf können wir stolz sein.“

Die gesammelten Angebotsdaten der Netzwerkkarte stehen in einem ersten Schritt Fachkräften zur Verfügung und fördern die Vernetzung und Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure.

Im zweiten Schritt bilden sie dann die Grundlage für einen Familienstadtplan, den es regionsweit für alle Städte und Gemeinden geben soll. Das Springer Netzwerk „Frühe Hilfen“ erstellt diesen Familienstadtplan gemeinsam mit dem Koordinierungszentrum „Frühe Hilfen – Frühe Chancen“ der Region, für das Deborah Frischemeier arbeitet. Für die Vorstellung des Projekts „ Anne“ war sie nach Springe gekommen.

Im nächsten Jahr soll der Familienstadtplan fertig sein. Ausgelegt wird er unter anderem bei allen teilnehmenden Netzwerkmitgliedern – und er soll sich auch auf der Internetseite der Stadt Springe finden. Charmant sei, dass mit einem QR-Code eine stetige Aktualisierung der Teilnehmer erfolgen könne, sagt Lenkungsgruppenmitglied und Sprach- und Lerntherapeutin Marianne Fröstl.

Dass alle Angebote für Familien mit kleinen Kindern derart gebündelt werden, sei eine immense Bereicherung, freut sich Lehnhardt. Es sei ein Service, der Eltern einen leichteren Zugang zu dem ermögliche, was es bereits gibt.

Der Lenkungsgruppe, die sich viermal im Jahr trifft, gehören neben Lehnhardt und Fröstl auch die Mitarbeiterin im städtischen Familienbüro, Katharina Kohlmeyer, die Kita-Leiterinnen Ulrike Hamann (Rote Schule) und Andrea Schwabe (Bunte Wiese Eldagsen) und die Hebamme Inka Klawier an. Weitere Teilnehmer der Lenkungsgruppe seien herzlich willkommen, sagt Lehnhardt – und freut sich auf neue Mitstreiter.

