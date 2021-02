Anwohner ärgern sich über die Kanalbauarbeiten in Bennigsen

Bennigsen

Die beiden Laternen in der Breslauer Straße, die wegen der Kanalbauarbeiten für die Umstellung auf Trennsystem demontiert und dann monatelang nicht wieder installiert worden sind, leuchten seit vergangenem Freitag wieder. Zuvor war aber noch ein Anlauf einer Baustellenfirma gescheitert, die Anfang Februar angerückt waren, um die Laternen wieder anzuschließen und die Laternenköpfe zu montieren. Sie hätten keine Genehmigung zur Absperrung gehabt, erklärte ein Mitarbeiter der beauftragten Firma, die teilweise auch die Gehwegpflasterung wieder aufnehmen musste.

„Genehmigung liegt vor“

Die Stadt sieht das anders: Laut Bürgermeister Christian Springfeld sei erstens die Baufirma selbst für den Antrag einer solchen Genehmigung zuständig. Stadtentwässerungschef Dieter Erdmann ergänzt außerdem, dass diese Genehmigung ausdrücklich erteilt wurde. Eine entspreche Anordnung liege vor.

Die Anlieger nennen den Sanierungsabschnitt westliche Breslauer Straße die „Baustelle der Schildbürger“, wie es ein Anwohner ausdrückte. Denn inzwischen sei die Straße an zwei Stellen – im Bereich der Einmündung Schmiedeberger Straße sowie ein paar Meter weiter westlich davon – erneut aufgemacht; die Schmiedeberger Straße war ab dem 3. Februar für ein paar Tage gesperrt. Das Bauloch im Einmündungsbereich sei laut den Anwohnern mittlerweile wieder verschlossen.

Probleme mit dem Wasser

Fakt sei, dass vor der finalen Bauabnahme der Kanalmaßnahme Probleme mit dem Wasser aufgetreten seien. „Wir werden uns das genau angucken und überlegen, welche Maßnahme geeignet ist“, so Erdmann. Ja, man müsse baulich dort wieder aktiv werden – in welcher Form müsse noch geklärt werden. Dass immerhin die Laternen mittlerweile wieder leuchten, freut Bürgermeister Springfeld. Er habe vor Ort mitbekommen, dass einige Anwohner den Zustand der Straße bemängelten und diese gerne neu machen würden. „Der Ortsrat hat das in seiner Sitzung aber abgelehnt, die Stadt wollte das neu machen.“ Der Bau einer komplett neuen Straße würde allerdings wiederkehrende Beiträge auslösen – und damit Kosten für die Bennigser verursachen.

Von Saskia Helmbrecht