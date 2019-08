Wenn Amtsdeutsch stinken würde, müsste man sich bei diesem Begriff schon mal die Nase zuhalten. Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) nennt sich das Papier, das in Springe zwar nicht für unangenehme Gerüche sorgt – aber für politischen Streit. Während ein Arbeitskreis an einer Lösung arbeitet, will die FDP mit einer Plakataktion den politischen Druck erhöhen.