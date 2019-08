Hannover

Alten Wänden neues Leben einhauchen: Stadt und Investor treiben die Umnutzung des früheren Sparkassen-Komplexes an der Ecke Bahnhofstraße/Am Grünen Brink voran. Im vierten Quartal 2020 hofft Fachbereichsleiterin Hanna Kahle auf dem Umzug der Stadtbibliothek – und auch für das geplante Familienzentrum sollen Gelder im Haushalt für das kommende Jahr stehen. Die bauliche Sanierung des gesamten Komplexes schreitet ebenso fort.

Spätestens Anfang September wolle man die Entkernung des Sparkassen-Turms abschließen, sagt der Pyrmonter Investor Stefan Rehse. Auch im Erdgeschoss, wo Bibliothek, Familienzentrum und eine Apotheke einziehen sollen, werden nun die restlichen alten Möbel entsorgt. Geplant ist, in den oberen Etagen eine Art Ärztehaus sowie Wohnungen anzusiedeln. Ganz oben unterm Dach könnte eine Veranstaltungsfläche entstehen.

Arbeit an Optik und Ausrüstung des Hochhauses

Parallel arbeiten Rehse und die von ihm beauftragten Fachleute an der künftigen Optik und technischen Ausrüstung des sanierungsbedürftigen Hochhauses: So soll ein Teil der Fassade mit Photovoltaik-Zellen ausgestattet werden. Für die äußere Umgestaltung wartet Rehse auf die Baugenehmigung der Stadt. Die dort zuständige Abteilung ist stark ausgelastet; hinzu kommt die Größe des Projekts. Die Zusammenarbeit mit dem Rathaus funktioniere nach wie vor gut, betont der Investor.

Umgestaltet werden sollen auch die Eingänge: Familienzentrum und Apotheke sollen über den neu gestalteten früheren Eingang der Bankfiliale erreichbar sein. Die Bibliothek im hinteren Bereich des Erdgeschosses bekommt einen neuen Zugang. Er soll auf der Rückseite des Hochhauses am heutigen Hintereingang liegen – dort, wo sich auch die Briefkästen befinden.

Zwischen Bibliothek und Familienzentrum soll Wechselwirkung entstehen

Die Bibliothek soll von dem geplanten Umzug gleich mehrfach profitieren: Laut Kahle hätte die Einrichtung im Vergleich zu den aktuellen Räumen zwischen Grundschule Hinter der Burg und Roter Schule nicht nur „erkennbar mehr Platz“: Auch mit dem benachbarten Familienzentrum, das viele verschiedene soziale Angebote vereint, soll sich eine Art Wechselwirkung ergeben. Wer genau ins das Familienzentrum zieht und wie das Konzept am Ende aussieht, sei noch nicht klar, so Kahle: Dazu liefen Gespräche mit verschiedenen Organisationen und Anbietern.

Fest steht: Die Stadt selbst will die Einrichtung für ihre Angebote mit Familienbezug als zentrale Anlaufstelle nutzen. Die Region Hannover soll mit ihrer Familien- und Erziehungsberatungsstelle ebenso einziehen wie mit dem Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin, das unter anderem die Schuleingangsuntersuchungen durchführt. Beide Angebote befinden sich momentan im Obergeschoss des Turmnebengebäudes an der Bahnhofstraße 13, das früher auch die Sparkasse nutzte.

Mehrere Varianten für alte Bibliotheksräume denkbar

Was im Falle des Bibliotheksumzugs mit den aktuellen Räumen passiert, steht noch nicht fest, sagt Kahle: „Es sind verschiedene Varianten denkbar.“ Im Gespräch ist wie berichtet der Plan, dort weitere Kita-Gruppen anzusiedeln, um dringend benötigte Betreuungsplätze zu schaffen – womöglich in Verbindung mit der benachbarten Roten Schule. „Es ist aber auch eine gemeinsame Nutzung der Räume mit der Grundschule denkbar“, sagt Kahle.

Rehse hatte den 1973 eröffneten Komplex 2018 von Projektentwickler Gregor Baum gekauft. In dessen Besitz waren die Gebäude als Teil eines Immobilienpakets gekommen, das er der Sparkasse Hannover abkaufte. Der Turm steht leer, seit die Sparkasse als letzter Mieter 2017 in den Neubau am Oberntor zog.

Von Christian Zett